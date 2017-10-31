Судный день «Победы»

Авиакомпания «Победа» подала иски к Министерству транспорта и Росавиации (копии есть у РБК), чтобы оспорить решение профильного ведомства о недопуске на международные направления. Соответствующие исковые заявления зарегистрированы 24 октября в картотеке Арбитражного суда города Москвы.
Как следует из исков (их содержание практически идентично, они отличаются только направлениями полетов), 10 июля «Победа» запросила в Росавиации допуск на рейсы по маршруту Махачкала — Стамбул — Махачкала и Краснодар — Тбилиси — Краснодар с периодичностью до четырех раз в неделю по каждому направлению. Но согласно приказу ведомства от 10 августа ей было отказано в выдаче разрешения на полеты по этим двум маршрутам. Тогда же перевозчик не получил допуск на полеты из Москвы в три итальянских города — Милан, Рим и Бари.
«Помимо соблюдения необходимых требований к выдаче лицензии и регламента авиакомпания единственная запросила допуск на полеты по маршрутам Махачкала — Стамбул — Махачкала и Краснодар — Тбилиси — Краснодар, к тому же ни один перевозчик раньше не работал на этих линиях», — говорится в иске. Поэтому права на эти линии были свободными, и у Росавиации не было объективных оснований для отказа, утверждают юристы «Победы». По их словам, в проекте решения межведомственная комиссия при Росавиации, которая выдает допуск на рейсы, считала возможным выдачу допуска, но в итоговом варианте «Победе» не разрешили летать по выбранным маршрутам.
27 сентября «Победа» обратилась в Росавиацию с жалобой на решение ведомства, но ответа не получила. В иске говорится, что обращение в Генеральную прокуратуру с жалобой на действия межведомственной комиссии осталось без ответа.
«Победа» просит суд признать недействительным отказ Росавиации в выдаче допуска к международным перевозкам в Стамбул и Тбилиси, говорится в исках. Как пояснил РБК представитель «Победы», обращение в суд с иском — это вынужденная мера.
Представители Минтранса и Росавиации пока не ответили на запросы РБК.
Предварительное судебное заседание по первому иску назначено на 29 ноября. Второй иск еще не принят к производству.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Махачкалы, рейсы по маршруту Махачкала — Стамбул сейчас осуществляет турецкая чартерная авиакомпания Atlasglobal. Из Краснодара в Тбилиси прямых рейсов нет, наиболее быстрый вариант — полет с пересадкой в Москве. Руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров отмечает, что эти два направления пользуются небольшим спросом и не несут социально значимой функции.
«Авиакомпании периодически подают в суды на регулятора, что уже стало нормальной практикой, особенно дела по лицензионным спорам (выдача сертификата эксплуатанта, разрешение на коммерческие перевозки и т.д.)», — добавляет Гусаров. Но, по его словам, иски перевозчиков из-за отказа в допуске на определенные маршруты практически не встречаются. С Гусаровым соглашается управляющий партнер Heads Consulting Александр Базыкин: подобных исков против Росавиации как минимум за последнее десятилетие не было, иск «Победы» является исключительным. По оценкам Базыкина, шансы компании оспорить решения регулятора низкие. Росавиация и Минтранс не обязаны детально прорабатывать отказ, а на практике все судебные споры перевозчиков с Росавиацией заканчиваются поражением авиакомпаний, говорит он.
Управляющий партнер экспертной группы VETA Илья Жарский отмечает, что «Победе» в последнее время регулярно отказывают в допуске к рейсам за границу. Вероятность удовлетворения таких исков невелика, согласен эксперт. Жарский предполагает, что отказ Росавиации разрешить полеты между Махачкалой и Стамбулом может быть связан с наличием соглашений с Турцией, которые предполагают ограниченное число перевозчиков.
Авиакомпания «Победа» летает более чем в 40 российских и европейских городов. В зимнем расписании перевозчика на 2017/18 год заложено 15 международных направлений, среди них рейсы в Кельн, Братиславу, Вену (через Братиславу) и другие города.
Судебные разбирательства «Победы»
За последние два года компания подала как минимум девять исков в арбитражные суды к Ространснадзору. По крайней мере пять из них на сегодняшний день дошли до Верховного суда. Иски касались, в частности, необходимости совместного размещения родителей и детей в салоне самолета, права взимать плату за багаж весом менее 10 кг, предоставления пассажирам горячего питания и установки видеокамер на борту самолетов.
Помимо споров с регулятором компания известна своими претензиями к журналистам. В октябре 2016 года авиакомпания подала иск к корреспонденту ресурса Travel.ru Юрию Плохотниченко о защите деловой репутации и взыскании 2 млн руб. из-за статьи о том, как «Победа» рассаживает летящих вместе пассажиров. Уже в начале декабря того же года суд постановил вернуть исковое заявление. Кроме того, в октябре и ноябре 2016 года «Победа» подала два иска против «Новой газеты» и журналистки Анастасии Егоровой в связи с публикацией под названием «Квест «Победа», в которой описывается личный опыт поездки рейсом авиакомпании. Первое исковое заявление было возвращено. Второе же сначала было оставлено без рассмотрения, но после апелляции частично удовлетворено в октябре 2017 года. Суд обязал газету удалить ряд спорных фрагментов статьи и опубликовать опровержение. Кроме того, с издательского дома и журналистки взыскали по 3 тыс. руб. вместо 2 млн руб., которые требовала «Победа».
В сентябре 2017 года стало известно о трех исках «Победы» на сумму более 688 тыс. руб. к пассажирам, курившим на борту. Во всех трех случаях речь шла о компенсации затрат перевозчика из-за экстренной посадки, расходов на обслуживание рейса в аэропорту, оплате рабочего времени экипажа, лизинга, а также компенсации другим пассажирам рейса.