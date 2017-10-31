Судный день «Победы»

Российский лоукостер оспорил отказ в допуске на международные направления

Авиакомпания «Победа» первой из российских перевозчиков оспорила в суде отказ в допуске на международные направления. У авиакомпании крайне мало шансов аннулировать решение ведомства, считают эксперты

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Авиакомпания «Победа» подала иски к Министерству транспорта и Росавиации (копии есть у РБК), чтобы оспорить решение профильного ведомства о недопуске на международные направления. Соответствующие исковые заявления зарегистрированы 24 октября в картотеке Арбитражного суда города Москвы.

Как следует из исков (их содержание практически идентично, они отличаются только направлениями полетов), 10 июля «Победа» запросила в Росавиации допуск на рейсы по маршруту Махачкала — Стамбул — Махачкала и Краснодар — Тбилиси — Краснодар с периодичностью до четырех раз в неделю по каждому направлению. Но согласно приказу ведомства от 10 августа ей было отказано в выдаче разрешения на полеты по этим двум маршрутам. Тогда же перевозчик не получил допуск на полеты из Москвы в три итальянских города — Милан, Рим и Бари.

«Помимо соблюдения необходимых требований к выдаче лицензии и регламента авиакомпания единственная запросила допуск на полеты по маршрутам Махачкала — Стамбул — Махачкала и Краснодар — Тбилиси — Краснодар, к тому же ни один перевозчик раньше не работал на этих линиях», — говорится в иске. Поэтому права на эти линии были свободными, и у Росавиации не было объективных оснований для отказа, утверждают юристы «Победы». По их словам, в проекте решения межведомственная комиссия при Росавиации, которая выдает допуск на рейсы, считала возможным выдачу допуска, но в итоговом варианте «Победе» не разрешили летать по выбранным маршрутам.

27 сентября «Победа» обратилась в Росавиацию с жалобой на решение ведомства, но ответа не получила. В иске говорится, что обращение в Генеральную прокуратуру с жалобой на действия межведомственной комиссии осталось без ответа.

«Победа» просит суд признать недействительным отказ Росавиации в выдаче допуска к международным перевозкам в Стамбул и Тбилиси, говорится в исках. Как пояснил РБК представитель «Победы», обращение в суд с иском — это вынужденная мера.

Представители Минтранса и Росавиации пока не ответили на запросы РБК.

Предварительное судебное заседание по первому иску назначено на 29 ноября. Второй иск еще не принят к производству.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Махачкалы, рейсы по маршруту Махачкала — Стамбул сейчас осуществляет турецкая чартерная авиакомпания Atlasglobal. Из Краснодара в Тбилиси прямых рейсов нет, наиболее быстрый вариант — полет с пересадкой в Москве. Руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров отмечает, что эти два направления пользуются небольшим спросом и не несут социально значимой функции.

«Авиакомпании периодически подают в суды на регулятора, что уже стало нормальной практикой, особенно дела по лицензионным спорам (выдача сертификата эксплуатанта, разрешение на коммерческие перевозки и т.д.)», — добавляет Гусаров. Но, по его словам, иски перевозчиков из-за отказа в допуске на определенные маршруты практически не встречаются. С Гусаровым соглашается управляющий партнер Heads Consulting Александр Базыкин: подобных исков против Росавиации как минимум за последнее десятилетие не было, иск «Победы» является исключительным. По оценкам Базыкина, шансы компании оспорить решения регулятора низкие. Росавиация и Минтранс не обязаны детально прорабатывать отказ, а на практике все судебные споры перевозчиков с Росавиацией заканчиваются поражением авиакомпаний, говорит он.

Управляющий партнер экспертной группы VETA Илья Жарский отмечает, что «Победе» в последнее время регулярно отказывают в допуске к рейсам за границу. Вероятность удовлетворения таких исков невелика, согласен эксперт. Жарский предполагает, что отказ Росавиации разрешить полеты между Махачкалой и Стамбулом может быть связан ​с наличием соглашений с Турцией, которые предполагают ограниченное число перевозчиков.

Авиакомпания «Победа» летает более чем в 40 российских и европейских городов. В зимнем расписании перевозчика на 2017/18 год заложено 15 международных направлений, среди них рейсы в Кельн, Братиславу, Вену (через Братиславу) и другие города.