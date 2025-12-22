Общество,
0
Умер Крис Ри
Умер исполнитель композиции The Road to Hell
Крис Ри
Умер британский певец Крис Ри, сообщает представитель его семьи, передает The Guardian.
В России Крис Ри наиболее известен альбомом «The Road to Hell» 1989 года.
Материал дополняется.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней
В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля
Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР
Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле
Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине
Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»