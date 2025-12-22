 Перейти к основному контенту
Умер Крис Ри

Умер исполнитель композиции The Road to Hell
Крис Ри
Крис Ри (Фото: Getty Images)

Умер британский певец Крис Ри, сообщает представитель его семьи, передает The Guardian.

В России Крис Ри наиболее известен альбомом «The Road to Hell» 1989 года.

Материал дополняется.

