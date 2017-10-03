Беззащитный министр

Эксперты ВАК рекомендовали не признавать докторскую диссертацию Владимира Мединского

Экспертный совет ВАК предложил лишить Владимира Мединского ученой степени по истории. В Минкультуры решение назвали «техническим», поскольку последнее слово остается за президиумом ВАК

Владимир Мединский (Фото: Сергей Николаев / ТАСС)

Совет против Мединского

Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора наук. О принятии такого решения сообщил РБК активист «Диссернета» Иван Бабицкий, который еще в 2016 году подавал заявление о лишении министра степени в связи с «абсурдностью» его диссертации на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков».

«Наконец произошло то, что должно было произойти. Только что экспертный совет ВАК по истории подавляющим большинством голосов принял решение вопреки заключению белгородского совета поддержать наше заявление о лишении Мединского ученой степени доктора исторических наук. Решение было объявлено в моем присутствии», — написал позднее Бабицкий на своей странице в сети Facebook. Телефон председателя экспертного совета ВАК Павла Уварова вечером 2 октября был недоступен.

facebook: ivan.babitski

Историк, член-корреспондент РАН Аскольд Иванчик, комментируя решение экспертного совета ВАК, назвал его ожидаемым. «Решение экспертного совета ВАК по истории было ожидаемо, потому что в него входят высококвалифицированные специалисты. Они не могли признать работу Мединского научной, не совершив насилия над своей профессиональной совестью», — заявил РБК Иванчик.

Решение огласили в 16:45 по московскому времени, уточнил Бабицкий. За лишение Мединского степени доктора наук по истории проголосовали 17 человек, трое против и один воздержался. Голосование было тайным, рассказал он РБК. Самого Мединского на совете не было, заметил Бабицкий. Вместо министра в ВАК присутствовали его представители: заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Михаил Мягков, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Константин Аверьянов и член общественного совета Министерства культуры Феликс Черняховский.

Дания — не Скандинавия

Иван Бабицкий подал заявление о лишении Мединского ученой степени доктора исторических наук в апреле 2016 года, помимо него среди заявителей были два доктора исторических наук — Константин Ерусалимский и Вячеслав Козляков. Замечания заявителей касаются научной методологии министра, которую тот использовал в диссертации. Мединский в работе оценивает исторические события, взвешивая их «на весах национальных интересов России», а это противоречит научному подходу, который предполагает объективность и безоценочность в анализе материала, указывали заявители. Кроме того, Мединский, отмечали они, некорректно оформил ссылки на источники. Так, Мединский сослался на «скандальный для серьезного исследования» ресурс, специализирующийся на торговле рефератами в интернете.

Ученые полагают, что текст министра «пестрит грубейшими ошибками». Например, он пишет, что во время правления Ивана Грозного церковные книги в России были написаны на русском языке, поэтому понять их было просто в отличие от религиозных трудов католиков и протестантов, написанных на латыни. «В одном предложении он сумел показать, что ему ничего не известно ни о таком феномене, как церковнославянский язык, ни о переводе Священного Писания на немецкий язык, сделанном Лютером», — указано в заявлении. Кроме того, Мединский полагает, что русские первые среди европейцев столкнулись с нападением нехристиан. Однако за два с половиной века до крещения Руси (988 год н.э.), в 732 году, в битве при Пуатье французы остановили нашествие арабов, напоминают ученые. Энею Сильвия Пикколомини, итальянского гуманиста XV века, Мединский считает немцем, а версию происхождения Рюрика из Дании оспаривает тем, что в летописях сказано: князь был варягом и прибыл из Скандинавии (Дания относится к Скандинавии).

Промежуточное решение

Рекомендация лишить Мединского ученой степени не означает, что министр ее потеряет. После решения экспертного совета свое заключение должен вынести президиум ВАК под председательством главы этой структуры, ректора Российского университета дружбы народов Владимира Филиппова. Финальное решение президиума утверждает Минобрнауки. ​

До экспертного совета ​материалы по диссертации Мединского рассматривались тремя диссертационными советами. В октябре 2016 года ВАК отправил их в Уральский федеральный университет в Екатеринбурге, но заседание сначала отменили по просьбе Мединского, который не смог приехать из-за напряженного графика, а через несколько дней диссертацию отозвали, потому что истек срок ее рассмотрения. В феврале 2017 года МГУ не стал рассматривать работу министра по существу, поскольку в ней не было обнаружено плагиата. Тогда некоторые члены диссовета заявили, что экспертам МГУ не предоставили диссертацию для рассмотрения вовсе.

В июле 2017 года диссертационный совет Белгородского государственного университета отказался лишать Мединского степени доктора исторических наук — в поддержку министра проголосовали 19 из 22 членов совета. Кроме того, совет пришел к заключению, что заявление о лишении министра ученой степени сделано в «развязном, оскорбительном тоне, который не имеет никакого отношения к научной дискуссии».

Сторонник Мединского Михаил Мягков из Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН считает, что экспертный совет проявил «непрофессионализм», поскольку он не учел позицию диссоветов ​БелГУ и МГУ. «В любом случае это техническое решение, которое, по сути, ничего не значит. Мы ожидаем заседания президиума ВАК», — резюмировал Мягков.

Называет решение «техническим» и пресс-секретарь Мединского Ирина Казначеева. «Если вы помните, было положительное заключение двух диссоветов — МГУ И БелГУ. В БелГУ подавляющим большинством было решено, что работа соответствует научной степени. Так что во всем разберется президиум ВАК», — сообщила она РБК. Заседание президиума, на котором могут принять решение по поводу диссертации Мединского, состоится 20 октября, рассказал РБК Бабицкий.

​«Мы на своем уровне получили поручение, рассмотрели, что было поручено, и приняли решение. Профессиональное сообщество руководствуется профессиональными мотивами. Мне трудно комментировать сегодняшнее решение, ведь я не знаю кухню экспертного совета ВАК. Но нас больше это никак не касается и предпринимать ничего не будем, так как мы свою работу выполнили, и мне трудно сказать, почему сегодня так вышло», — заявил РБК председатель диссертационного совета Белгородского государственного университета Николай Болгов.

Президиум может не согласиться с решением экспертного совета, рассказал РБК сооснователь сообщества «Диссернет», замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаил Гельфанд. «Были ситуации, когда экспертный совет предлагал оставить степень, а президиум решил лишить, как в случае с депутатом Александром Сметановым, а было наоборот. Это нормальная ситуация», — замечает он. По словам Гельфанда, состав президиума по гуманитарным наукам «неоднороден». «Есть очень достойные люди, а есть те, кто не настолько принципиален», — пояснил он РБК. Гельфанд уточнил, что Мединский по правилам ВАК будет приглашен на заседания президиума.