Претензии США на Гренландию⁠
0

Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии

Reuters: Франция запросила проведение учений НАТО в Гренландии
Сюжет
Претензии США на Гренландию
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Французские власти запросили о проведении учений НАТО в Гренландии, страна готова участвовать в них. Об этом пишет Reuters со ссылкой на канцелярию президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Франция обратилась с просьбой о проведении учений НАТО в Гренландии и готова внести в это свой вклад», — написало агентство.

Гренландия — бывшая датская колония. Остров остается частью королевства в качестве автономии. Дания продолжает контролировать внешнюю политику и безопасность территории.

С 15 по 17 января на острове уже прошли учения под названием «Арктическая стойкость», организованные Данией. Их провели на фоне угроз президента США Дональда Трампа аннексировать остров. В учениях приняли участие ряд европейских стран, включая Францию. В ответ Трамп объявил о введении десятипроцентных пошлин против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов с 1 февраля.

Как Трамп может присоединить к США Гренландию и что ему может помешать
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В свою очередь, Макрон решил запросить активацию инструмента Евросоюза по борьбе с принуждением (ACI), который также называют «торговой базукой».

Как писала The Financial Times, европейские дипломаты усомнились, не была ли отправка войск в Гренландию чрезмерно провокационным шагом, который мог быть неверно истолкован президентом США. При этом начальник штаба армии Дании Петер Бойсен заявил, что страна усиливает военное присутствие на острове, а военные отрабатывают в том числе «острые столкновения». Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призвал жителей острова готовиться к возможному военному конфликту.

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
