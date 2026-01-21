 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Разбившего мемориальную доску Анны Политковской оштрафовали на ₽1 тыс.

Суд в Москве признал Александра Филиппова, разбившего мемориальную доску на улице Лесной, виновным по статье о мелком хулиганстве. «Новая газета» ранее сообщила, что редакция и дети Политковской требуют возбудить уголовное дело
Следы от сбитых табличек журналистке Анне Политковской
Следы от сбитых табличек журналистке Анне Политковской (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Тверской районный суд Москвы признал Александра Филиппова, разбившего мемориальную доску журналистки Анны Политковской на ее доме в Москве, виновным в совершении административного нарушения и назначил ему штраф 1 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем телеграм-канале. 

Филиппова признали виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство).

18 января бывший депутат муниципального округа Зюзино Александр Замятин сообщил, что неизвестные разбили мемориальную доску, установленную на доме на улице Лесной, где жила Политковская и в подъезде которого была убита. «Новая газета» (сайт издания заблокирован, газета лишена лицензии в России), где работала журналистка, добавила, что редакция и дети Политковской требуют возбудить уголовное дело в отношении виновных.

РБК направил запрос в «Новую газету».

На следующий день на месте разбитой мемориальной доски установили временную табличку с надписью: «В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская».

Разбитую мемориальную доску с именем Политковской заменили на табличку
Общество
Фото:Партия «Гражданская инициатива»

Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в лифте своего дома. Следствие назвало мотивом убийства ее профессиональную деятельность. Памятную доску установили на здании в первую годовщину ее убийства.

Заказчик убийства так и не был найден. В 2014 году суд признал виновными шестерых человек, причастных к организации и исполнению преступления. Организатор и непосредственный убийца были приговорены к пожизненному заключению, остальные получили сроки от 11 до 20 лет. Один из осужденных, бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов, впоследствии участвовал в спецоперации на Украине и был помилован в 2023 году.

