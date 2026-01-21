 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Суд приговорил экс-премьера Южной Кореи к 23 годам за участие в мятеже

Экс-премьер Южной Кореи получил 23 года лишения свободы за содействие мятежу. Речь идет об объявленном экс-президентом Юн Сок Ёлем в декабре 2024 года военном положении. Самому бывшему лидеру за это грозит смертная казнь
Хан Док Су
Хан Док Су (Фото: Chung Sung-Jun / Reuters)

Центральный районный суд Сеула приговорил бывшего премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су к 23 годам лишения свободы, передает Yonhap. Его признали виновным по делу о мятеже против конституционного строя в связи с введением военного положения в 2024 году.

Хан Док Су обвинили «в пособничестве главарю мятежа», под которым подразумевается экс-лидер страны Юн Сок Ёль, «ключевой роли в восстании и лжесвидетельстве». Прокуратура просила для него 15 лет.

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в конце 2024 года в экстренном обращении к нации объявил о введении военного положения. Однако депутаты Национального собрания проголосовали за отмену указа, лидера отстранили от власти и он стал фигурантом дела о мятеже. Хан Док Су на тот момент занимал пост премьер-министра, а затем дважды временно исполнял обязанности президента.

В Южной Корее четвертый раз за полгода сменился глава государства
Политика
Хан Док Су

Первый раз Хан Док Су исполнял обязанности президента с 14 по 27 декабря 2024 года, после чего ему объявили импичмент все 192 присутствующие депутаты парламента. Поводом для этого стал отказ правительства Хана рассматривать законопроекты по назначению трех судей в состав Конституционного суда для расследования действий Юн Сок Ëля, а также коррупции со стороны экс-первой леди Ким Гон Хи. В этом усмотрели попытку помочь Ёлю остаться у власти.

После Хана пост исполняющего обязанности президента занял вице-премьер по экономике Чхве Сан Мок, он работал в этой должности до конца марта 2025-го. Затем Конституционный суд отклонил решение об импичменте Хана и он снова стал и.о. президента.

Экс-президента Южной Кореи приговорили к пяти годам тюрьмы
Политика
Юн Сок Ёль

Хан Док Су окончательно подал в отставку в мае 2025-го, чтобы иметь возможность баллотироваться на пост президента страны. Политик был фаворитом на выборах от консерваторов. Уже к концу месяца ему запретили выезжать за границу и сделали подозреваемыми по делу о мятеже.

Сам Юн Сок Ёль ранее был приговорен к пяти годам тюремного заключения за препятствование аресту. Это первый приговор по делу, связанному с введенным им военным положением в декабре 2024-го. По обвинению в организации мятежа ему грозит смертная казнь.

