 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Bloomberg узнал, сможет ли Трамп возглавлять «Совет мира» после срока

Bloomberg: Трамп сможет возглавлять «Совет мира» после президентского срока
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп сможет оставаться лидером «Совета мира» даже после своего ухода с президентского поста. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на одного из американских чиновников.

Место председателя будет принадлежать Трампу вплоть до его отставки. В дальнейшем будущий президент США сможет самостоятельно назначить официального представителя США в совете. Вероятность того, что Трамп станет пожизненным председателем организации, становится еще одной проблемой для лидеров G7, уточняет издание.

Трамп объяснил приглашение Путина в «Совет мира»
Политика
Дональд Трамп

Инициатива по созданию «Совета мира» была публично представлена президентом США Дональдом Трампом в январе, однако первоначальный план по формированию такого органа был обнародован еще в ноябре 2025 года. Тогда ООН поддержала эту идею, исходя из предположения, что совет будет заниматься координацией финансирования восстановления сектора Газа в рамках ранее принятого Комплексного плана и с соблюдением норм международного права. Однако, как позднее отмечала Financial Times, в проекте устава совета Газа прямо не упоминается, а акцент сделан на создании «более гибкого и эффективного международного органа по построению мира».

Согласно данным издания Axios, предложения о вступлении в «Совет мира» получили 58 мировых лидеров. В их числе, как подтвердил Кремль, а затем и сам Трамп, оказался президент России Владимир Путин. Глава МИД России Сергей Лавров уточнил, что вместе с приглашением российская сторона получила проект устава организации, который он охарактеризовал как «пространный документ».

Из текста, по словам министра, следует, что мандат совета не ограничивается вопросами Газы, а предполагает содействие урегулированию конфликтов по всему миру. Лавров добавил, что Россия намерена прояснить «концептуальное и практическое видение» этой инициативы со стороны американских партнеров и продолжает соответствующие контакты.

Как сообщал Bloomberg, по условиям администрации США для получения статуса постоянного члена совета каждая страна-участница должна внести взнос не менее $1 млрд. Предполагается, что решения в организации будут приниматься большинством голосов (по одному голосу от каждого государства-члена), однако все они должны получать окончательное одобрение председателя, которым на первом этапе станет Трамп.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Дональд Трамп Совет мира Белый дом
Материалы по теме
Лукашенко объяснил сведения о миллиардном взносе в «Совет мира» Трампа
Политика
Лукашенко заявил о надежде на влияние «Совета мира» Трампа на Украину
Политика
Трамп пригласил Зеленского в «Совет мира»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
Мать пловца Свечникова заявила о похожих тату на найденном в Босфоре теле Общество, 11:19
США выведут часть военных из НАТО на фоне эскалации вокруг Гренландии Политика, 11:18
В Соцфонде объяснили, как будут перечисляться проиндексированные пособия Общество, 11:18
Россияне набрали шесть очков в матче «Монреаль» — «Миннесота» в НХЛ Спорт, 11:17
Юрий Колокольников назвал работу в кино абсолютным поклонением Life, 11:16
Bloomberg узнал о планах Британии поставить Дании военные корабли Политика, 11:14
✍🏻 «То и дело тушим пожары»: узнайте, как у вас отлажены процессы. Тест Образование, 11:12
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Трамп заявил о «потрясающем» оружии у США, про которое никто не знает Политика, 11:11
Биткоин обновил минимум с начала года. Что произошло на рынке криптовалют Крипто, 11:04
В Адыгее при атаке беспилотника пострадали 13 человек Политика, 11:04
Какие страны купили больше всего российской водки в 2025 годуПодписка на РБК, 11:01
Рейс Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку в Красноярске Общество, 11:00
Российские компании отказываются от KPI. Что с ними не так Образование, 10:57
Гладков заявил о напряженной ситуации в Белгородской области из-за атак Политика, 10:57