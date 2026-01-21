FT узнала об отказе большинства стран войти в состав «Совета мира» Трампа

Большинство стран отклонили приглашение США войти в состав «Совета мира». По данным FT, одна из причин — конкуренция с существующими международными организациями. Также на решение могло повлиять приглашение в совет Путина

Большинство стран, которым президент США Дональд Трамп отправил приглашение войти в состав «Совета мира» по Газе, ответили отказом. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, решение Трампа пригласить в состав совета президента России Владимира Путина усилило существующие опасения по поводу этой инициативы президента США.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от участия в новом совете, сославшись на опасения по поводу его компетенций, пишет FT. Германия, в свою очередь, заявила, что присоединится к «Совету мира» только при условии, что его деятельность будет полностью совместима с существующими международно-правовыми нормами.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему «трудно представить», как Россия и Белоруссия наряду с Украиной будут работать в «Совете мира». При этом украинский лидер не ответил на вопрос, согласится ли Украина войти в состав совета.

О формировании «Совета мира» по Газе Трамп объявил 16 января. Ранее Песков сообщил, что приглашение войти в организацию получила и Россия. Он отметил, что Москва надеется на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы. Ранее FT писала, что, приглашая Путина в совет, президент США руководствовался желанием сохранить диалог с ним.

Кроме Путина приглашения войти в состав «Совета мира» получили президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

При этом Песков заявил, что к «Совету мира» у российской стороны пока очень много вопросов, ответы на которые Кремль надеется получить в ходе контактов с Вашингтоном. Bloomberg сообщал, что администрация Трампа просит страны, которые хотят получить постоянное место в «Совете мира», внести не менее $1 млрд.