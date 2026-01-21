 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорты Казани и Нижнекамска временно ограничили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС

Ограничения на полеты ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево). Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

Как подчеркнула пресс-служба, введенные меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Над Россией за ночь сбили 75 дронов
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В ночь на 21 января полеты приостановили в аэропортах Саратова, Геленджика, Краснодара и Сочи, ограничения сняли к утру. За ночь над Россией сбили 75 беспилотников, из них 45 — над Краснодарским краем.

В ауле Новая Адыгея при налете дрона на многоэтажный дом пострадали 11 человек, в том числе двое детей. В самом доме и на прилегающей парковке вспыхнул пожар: 15 автомобилей сгорели, еще 25 были повреждены.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Анастасия Луценко
аэропорты Росавиация Казань Нижнекамск
Аэропорт Волгограда приостановил рейсы
Политика
Аэропорт Самары приостановил полеты
Политика
Аэропорты Пензы и Саратова возобновили прием и отправку рейсов
Политика
Курс евро на 21 января
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
СК пообещал расследование по ударам ВСУ в Адыгее и Белгородской области Политика, 09:46
В Хабаровске мошенники похитили у вдовы военного более 4 млн руб. Общество, 09:46
Трамп вылетел в Давос на запасном борту Общество, 09:38
Трамп вылетел в Давос на запасном борту Общество, 09:38
Массовый презентеизм. Почему россияне ходят больными на работу
Массовый презентеизм. Почему россияне ходят больными на работуПодписка на РБК, 09:12
Аренда жилья подешевела в 7 городах ближнего Подмосковья в 2025 году Недвижимость, 09:09
Зампрокурора Мособласти Благородов возглавит главк в Генпрокуратуре Политика, 09:01
70% компаний пересмотрят зарплаты в этом году. Что еще ожидать от 2026-го
FT узнала о срыве плана США и ЕС по восстановлению Украины на $800 млрд Политика, 08:41
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу
Самолет Трампа совершил посадку после проблемы на борту Общество, 08:24
Трамп пообещал, что применение ЕC «торговой базуки» вернется рикошетом Политика, 08:22