Аэропорты Казани и Нижнекамска временно ограничили полеты
Ограничения на полеты ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево). Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.
Как подчеркнула пресс-служба, введенные меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
В ночь на 21 января полеты приостановили в аэропортах Саратова, Геленджика, Краснодара и Сочи, ограничения сняли к утру. За ночь над Россией сбили 75 беспилотников, из них 45 — над Краснодарским краем.
В ауле Новая Адыгея при налете дрона на многоэтажный дом пострадали 11 человек, в том числе двое детей. В самом доме и на прилегающей парковке вспыхнул пожар: 15 автомобилей сгорели, еще 25 были повреждены.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика