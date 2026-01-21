Аэропорты Казани и Нижнекамска временно ограничили полеты

Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС

Ограничения на полеты ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево). Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

Как подчеркнула пресс-служба, введенные меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

В ночь на 21 января полеты приостановили в аэропортах Саратова, Геленджика, Краснодара и Сочи, ограничения сняли к утру. За ночь над Россией сбили 75 беспилотников, из них 45 — над Краснодарским краем.

В ауле Новая Адыгея при налете дрона на многоэтажный дом пострадали 11 человек, в том числе двое детей. В самом доме и на прилегающей парковке вспыхнул пожар: 15 автомобилей сгорели, еще 25 были повреждены.