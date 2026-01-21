В Хабаровске мошенники похитили у вдовы военного более 4 млн руб.

В Хабаровске полиция задержала подозреваемого в хищении 4,3 млн руб. у вдовы участника военной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Злоумышленники изначально позвонили женщине, представились сотрудниками, оформляющими медаль и денежную выплату, и выманили у нее код из SMS-сообщения. Затем стали звонить другие неизвестные, которые выдавали себя за сотрудников банка и правоохранительных органов. Они заявили, что от ее имени преступники якобы хотят перевести деньги в недружественные страны, и под предлогом декларации средств убедили ее передать все сбережения курьеру, который назвал кодовое слово.

Сотрудники отдела киберпреступлений УМВД России по Хабаровску вычислили подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Ростовской области, студент одного из вузов. Молодого человека задержали в аэропорту Хабаровска за несколько минут до окончания посадки на рейс в Москву.

По информации следствия, он действовал как межрегиональный курьер телефонных мошенников, выполняя разовые поручения по сбору денег в разных городах России. По факту мошенничества следователь территориального подразделения полиции возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. В настоящее время правоохранительные органы принимают меры для задержания его соучастников.

Ранее МВД сообщило о нескольких схемах мошенников, которые выманивают деньги у участников боевых действий на Украине. Злоумышленники пишут военным в мессенджерах и предлагают найти пропавших сослуживцев. Для этого жертв просят перечислить средства на счет мошенников, а потом уговаривают взять кредит в банке для «дополнительной помощи».