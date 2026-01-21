 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Хабаровске мошенники похитили у вдовы военного более 4 млн руб.

В Хабаровске полиция задержала подозреваемого в хищении 4,3 млн руб. у вдовы участника военной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Злоумышленники изначально позвонили женщине, представились сотрудниками, оформляющими медаль и денежную выплату, и выманили у нее код из SMS-сообщения. Затем стали звонить другие неизвестные, которые выдавали себя за сотрудников банка и правоохранительных органов. Они заявили, что от ее имени преступники якобы хотят перевести деньги в недружественные страны, и под предлогом декларации средств убедили ее передать все сбережения курьеру, который назвал кодовое слово.

Москвичка подожгла упаковку петард под автомобилем по указанию мошенников
Общество

Сотрудники отдела киберпреступлений УМВД России по Хабаровску вычислили подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Ростовской области, студент одного из вузов. Молодого человека задержали в аэропорту Хабаровска за несколько минут до окончания посадки на рейс в Москву.

По информации следствия, он действовал как межрегиональный курьер телефонных мошенников, выполняя разовые поручения по сбору денег в разных городах России. По факту мошенничества следователь территориального подразделения полиции возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. В настоящее время правоохранительные органы принимают меры для задержания его соучастников.

Ранее МВД сообщило о нескольких схемах мошенников, которые выманивают деньги у участников боевых действий на Украине. Злоумышленники пишут военным в мессенджерах и предлагают найти пропавших сослуживцев. Для этого жертв просят перечислить средства на счет мошенников, а потом уговаривают взять кредит в банке для «дополнительной помощи».

