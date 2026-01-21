Форвард «Тампы» Кучеров вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ

Кучеров вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился тремя голевыми передачами в матче против «Сан-Хосе Шаркс»

Никита Кучеров (Фото: Claus Andersen / Getty Images)

Команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Сан-Хосе Шаркс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился тремя голевыми передачами.

В нынешнем сезоне 32-летний Кучеров набрал 73 очка (24 гола + 49 голевых передач). Россиянин занимает третье место в списке лучших бомбардиров НХЛ. Кучеров обошел канадского нападающего «Сан-Хосе» Маклина Селебрини (72; 24+48). Лидируют Натан Маккиннон из «Колорадо» (85; 38+47) и форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (85; 30+55).

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 из 23 бросков и был признан второй звездой матча. Голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 16 из 19 бросков.

«Тампа» набрала 66 очков в 48 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Сан-Хосе» с 53 очками в 49 играх расположился на третьем месте в Тихоокеанском дивизионе.

«Тампа» в следующем матче 24 января сыграет на выезде с «Чикаго». «Сан-Хосе» в тот же день встретится в домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».