Медведев впервые за два года вышел в третий раунд Australian Open

В третий круг Australian Open также впервые с 2024 года пробился россиянин Андрей Рублев

Даниил Медведев (Фото: Australian Open)

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл француза Кентена Алиса со счетом 6:7 (9:11), 6:3, 6:4, 6:2 в матче второго круга Australian Open (Открытого чемпионата Австралии) в Мельбурне.

Медведев впервые с 2024 года пробился в третий круг первого турнира Australian Open. При этом 29-летний россиянин впервые с января 2025-го преодолел первый круг «Большого шлема».

В следующем раунде 12-я ракетка мира встретится с венгром Фабианом Марожаном (47).

Медведев трижды доходил до финала Australian Open, но ни разу не выигрывал турнир. При этом в последних двух финалах он вел по сетам со счетом 2:0.

Россиянин Андрей Рублев (15) тоже впервые с 2024-го пробился в третий круг. Он обыграл со счетом 6:4, 6:3, 4:6, 7:5 португальца Жайме Фарию (151), который пробился в основную сетку через квалификацию. В следующем круге россиянин сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло (21).

Рублев на турнирах «Большого шлема» не проходил дальше четвертьфинала. С 2021 года он трижды доходил до четвертьфинала Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии проводится на покрытии «хард». Призовой фонд турнира — около $75 млн. Турнир завершится 1 февраля.