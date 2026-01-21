 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Айнтрахт Франкфурт 1 3,05 x 3,75 2 2,18 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Марсель Ливерпуль 1 3,8 x 3,95 2 1,95 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Пафос 1 1,14 x 8 2 20 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Мальме Црвена Звезда 1 3,55 x 3,8 2 1,95 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Рома Штутгарт 1 1,95 x 3,75 2 3,65 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,25 x 65 2 4,15
Спорт⁠,
0

Медведев впервые за два года вышел в третий раунд Australian Open

В третий круг Australian Open также впервые с 2024 года пробился россиянин Андрей Рублев
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Australian Open)

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл француза Кентена Алиса со счетом 6:7 (9:11), 6:3, 6:4, 6:2 в матче второго круга Australian Open (Открытого чемпионата Австралии) в Мельбурне.

Медведев впервые с 2024 года пробился в третий круг первого турнира Australian Open. При этом 29-летний россиянин впервые с января 2025-го преодолел первый круг «Большого шлема».

В следующем раунде 12-я ракетка мира встретится с венгром Фабианом Марожаном (47).

Медведев трижды доходил до финала Australian Open, но ни разу не выигрывал турнир. При этом в последних двух финалах он вел по сетам со счетом 2:0.

Россиянин Андрей Рублев (15) тоже впервые с 2024-го пробился в третий круг. Он обыграл со счетом 6:4, 6:3, 4:6, 7:5 португальца Жайме Фарию (151), который пробился в основную сетку через квалификацию. В следующем круге россиянин сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло (21).

Рублев на турнирах «Большого шлема» не проходил дальше четвертьфинала. С 2021 года он трижды доходил до четвертьфинала Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии проводится на покрытии «хард». Призовой фонд турнира — около $75 млн. Турнир завершится 1 февраля.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Руслан Алиев
Даниил Медведев Андрей Рублев (теннисист)
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Материалы по теме
Касаткина проиграла 126-й ракетке в первом круге Australian Open
Спорт
Осака вышла на матч Australian Open в наряде с зонтом и вуалью и победила
Спорт
Четыре российские теннисистки из 9 вышли во второй круг Australian Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
Мать пловца Свечникова заявила о похожих тату на найденном в Босфоре теле Общество, 11:19
США выведут часть военных из НАТО на фоне эскалации вокруг Гренландии Политика, 11:18
В Соцфонде объяснили, как будут перечисляться проиндексированные пособия Общество, 11:18
Россияне набрали шесть очков в матче «Монреаль» — «Миннесота» в НХЛ Спорт, 11:17
Юрий Колокольников назвал работу в кино абсолютным поклонением Life, 11:16
Bloomberg узнал о планах Британии поставить Дании военные корабли Политика, 11:14
✍🏻 «То и дело тушим пожары»: узнайте, как у вас отлажены процессы. Тест Образование, 11:12
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Трамп заявил о «потрясающем» оружии у США, про которое никто не знает Политика, 11:11
Биткоин обновил минимум с начала года. Что произошло на рынке криптовалют Крипто, 11:04
В Адыгее при атаке беспилотника пострадали 13 человек Политика, 11:04
Какие страны купили больше всего российской водки в 2025 годуПодписка на РБК, 11:01
Рейс Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку в Красноярске Общество, 11:00
Российские компании отказываются от KPI. Что с ними не так Образование, 10:57
Гладков заявил о напряженной ситуации в Белгородской области из-за атак Политика, 10:57