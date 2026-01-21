Трамп вылетел в Давос на запасном борту

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп вылетел в Швейцарию на запасном борту после того, как в его Air Force One обнаружили неисправность электропроводки, сообщает CNN.

Экипаж принял решение совершить посадку на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленд, самолет приземлился в 23:07 (7:07 мск), после этого Трамп пересел на запасной борт.

Новое воздушное судно начало движение по взлетной полосе в 0:02 (8:22 мск).

Президент продолжил путь на Всемирный экономический форум в Давосе.