Трамп вылетел в Давос на запасном борту
Президент США Дональд Трамп вылетел в Швейцарию на запасном борту после того, как в его Air Force One обнаружили неисправность электропроводки, сообщает CNN.
Экипаж принял решение совершить посадку на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленд, самолет приземлился в 23:07 (7:07 мск), после этого Трамп пересел на запасной борт.
Новое воздушное судно начало движение по взлетной полосе в 0:02 (8:22 мск).
Президент продолжил путь на Всемирный экономический форум в Давосе.
