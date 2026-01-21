СК пообещал расследовать удары по Адыгее и двум регионам

Следователи расследуют атаку БПЛА на многоэтажный дом в Адыгее, изучают обстоятельства гибели двух мирных жителей и помощника главы округа в Белгородской области, а также гибель двух человек в Брянской области

Фото: Мурат Кумпилов / Telegram

Следственный комитет будет расследовать ночные удары беспилотниками по Адыгее, Белгородской и Брянской областям. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

В частности, правоохранительные органы расследуют ночную атаку по многоэтажному дому в Тахтамукайском районе Адыгеи, в результате которой пострадали 11 человек, включая одного несовершеннолетнего. Глава республики Мурат Кумпилов, в свою очередь, сообщил, что среди пострадавших — два ребенка.

В самом доме и на прилегающей парковке вспыхнул пожар, в котором сгорели 15 автомобилей, еще 25 были повреждены.

Сотрудники ведомства также расследуют гибель двух мирных жителей в городе Шебекино и селе Новая Таволжанка и обстоятельства гибели помощника главы по безопасности Грайворонского округа Тимофея Тайлокова в Белгородской области.

Как ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков, Тайлоков выехал на место удара по коммерческому объекту и стал жертвой повторной атаки. В Шебекино житель погиб от целенаправленного удара дроном, а в Новой Таволжанке водитель скончался при атаке беспилотника на автомобиль.

Кроме того, Следственный комитет пообещал расследовать удар БПЛА по автомобилю в Погарском районе Брянской области, в результате которого погибли два человека.