 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

СК пообещал расследовать удары по Адыгее и двум регионам

СК пообещал расследовать удары в Адыгее, Белгородской и Брянской областях
Сюжет
Военная операция на Украине
Следователи расследуют атаку БПЛА на многоэтажный дом в Адыгее, изучают обстоятельства гибели двух мирных жителей и помощника главы округа в Белгородской области, а также гибель двух человек в Брянской области
Фото: Мурат Кумпилов / Telegram
Фото: Мурат Кумпилов / Telegram

Следственный комитет будет расследовать ночные удары беспилотниками по Адыгее, Белгородской и Брянской областям. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

В частности, правоохранительные органы расследуют ночную атаку по многоэтажному дому в Тахтамукайском районе Адыгеи, в результате которой пострадали 11 человек, включая одного несовершеннолетнего. Глава республики Мурат Кумпилов, в свою очередь, сообщил, что среди пострадавших — два ребенка.

В самом доме и на прилегающей парковке вспыхнул пожар, в котором сгорели 15 автомобилей, еще 25 были повреждены.

Сотрудники ведомства также расследуют гибель двух мирных жителей в городе Шебекино и селе Новая Таволжанка и обстоятельства гибели помощника главы по безопасности Грайворонского округа Тимофея Тайлокова в Белгородской области.

Глава Адыгеи уточнил количество пострадавших при атаке на дом
Политика
Мурат Кумпилов

Как ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков, Тайлоков выехал на место удара по коммерческому объекту и стал жертвой повторной атаки. В Шебекино житель погиб от целенаправленного удара дроном, а в Новой Таволжанке водитель скончался при атаке беспилотника на автомобиль.

Кроме того, Следственный комитет пообещал расследовать удар БПЛА по автомобилю в Погарском районе Брянской области, в результате которого погибли два человека.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Александра Озерова
Следственный комитет Адыгея расследование беспилотники
Материалы по теме
Глава Адыгеи уточнил количество пострадавших при атаке на дом
Политика
Над Россией за ночь сбили 75 дронов
Политика
При атаке дронов в Адыгее пострадали восемь человек
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
Мать пловца Свечникова заявила о похожих тату на найденном в Босфоре теле Общество, 11:19
США выведут часть военных из НАТО на фоне эскалации вокруг Гренландии Политика, 11:18
В Соцфонде объяснили, как будут перечисляться проиндексированные пособия Общество, 11:18
Россияне набрали шесть очков в матче «Монреаль» — «Миннесота» в НХЛ Спорт, 11:17
Юрий Колокольников назвал работу в кино абсолютным поклонением Life, 11:16
Bloomberg узнал о планах Британии поставить Дании военные корабли Политика, 11:14
✍🏻 «То и дело тушим пожары»: узнайте, как у вас отлажены процессы. Тест Образование, 11:12
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Трамп заявил о «потрясающем» оружии у США, про которое никто не знает Политика, 11:11
Биткоин обновил минимум с начала года. Что произошло на рынке криптовалют Крипто, 11:04
В Адыгее при атаке беспилотника пострадали 13 человек Политика, 11:04
Какие страны купили больше всего российской водки в 2025 годуПодписка на РБК, 11:01
Рейс Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку в Красноярске Общество, 11:00
Российские компании отказываются от KPI. Что с ними не так Образование, 10:57
Гладков заявил о напряженной ситуации в Белгородской области из-за атак Политика, 10:57