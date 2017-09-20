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Спасительный триллион
Газета № 157 (2654) (2009) 19 сен, 22:57
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Спасительный триллион
Пять вопросов о кредитах Центробанка «ФК Открытие»
Банк «ФК Открытие» за два месяца получил от Банка России займы на рекордную сумму 1 трлн руб. Почему регулятор оказал санируемому банку такую масштабную поддержку, что последует за этим — в материале РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Почему «ФК Открытие» потребовался такой крупный заем?

После получения низкого рейтинга от агентства АКРА (ВВВ-, прогноз «стабильный») банк «ФК Открытие» столкнулся со снижением доверия участников рынка и резким оттоком клиентских средств. Так, в июле и августе они забрали из банка почти половину средств, или более 660 млрд руб. Паника клиентов вынудила руководство банка воспользоваться наиболее дорогим источником фондирования — займами РЕПО по фиксированной ставке, а также новым экстренным инструментом поддержки ликвидности (МЭПЛ). В итоге объем задолженности банка перед ЦБ всего за два месяца (июль и август) вырос до 1,06 трлн руб.

До начала массового оттока ликвидность «ФК Открытие» формировалась в основном за счет клиентских средств (более 1,5 трлн руб.) и межбанковских займов (порядка 600 млрд руб.), напоминает партнер Bain & Сompany Егор Григоренко. «Среди клиентских денег доминировали средства корпоративных клиентов, размещенные на срочные депозиты — в большей степени, чем у других крупных российских банков. То есть в общем вся эта ликвидность достаточно нестабильная, текучая. Для подобной ситуации сумма «поддержки» в триллион вполне ожидаемая — около половины всей ликвидности под риском», — говорит он.

Как ситуация отразится на рубле?

ЦБ уже выделил «ФК Открытие» беспрецедентный объем займов. Эксперты сравнивают оказанную санируемому банку таким образом поддержку с предоставлением всему сектору в кризис 2008 года беззалоговых кредитов. «В феврале 2009 года беззалоговые кредиты, выданные банковской системе, доходили до 1,9 трлн руб., в числе их получателей были многие крупные банки», — напоминает Александр Проклов.

В ЦБ уже пообещали, что санация банка «ФК Открытие» не скажется на макропоказателях российской экономики. Как отмечал зампред ЦБ Василий Поздышев, средства, которые ЦБ предоставил банку «ФК Открытие» и «в дальнейшем мы готовы будем предоставлять другим банкам в случае необходимости, будут компенсированы стандартными операциями Банка России по абсорбированию ликвидности — это депозитные аукционы, выпуски ОБР».

«По сути, предоставленные «ФК Открытие» средства — это необеспеченная эмиссия ЦБ, — констатирует главный экономист ING Bank по РФ и СНГ Дмитрий Полевой. — Однако больших макроэкономических и инфляционных рисков это пока не несет, поскольку ЦБ продолжал изымать излишки рублей из банковской системы: за август объем депозитов банков в ЦБ вырос приблизительно на 500 млрд руб., еще около 150 млрд руб. банки вложили в краткосрочные облигации ЦБ и на 50 млрд руб. купили ОФЗ из его портфеля. Из оставшихся 300 млрд руб. часть, вероятно, пошла на покупку ОФЗ на аукционах Минфина, и лишь оставшиеся средства могли быть направлены на кредитование».

Фото: Олег Яковлев / РБК

Зачем нужно было спасать «ФК Открытие»?

«ФК Открытие», согласно рэнкингу «Интерфакс-100» по итогам полугодия, занимал шестое место по объему привлеченных средств населения (573,8 млрд руб.) и седьмое место по величине активов (2,45 трлн руб.). Это первый случай санации банка из числа системно значимых кредитных организаций. В связи с этим поддержка банку оказывается по самому мягкому из известных ранее сценариев: обслуживание клиентов продолжается, а руководство банка сотрудничает с ЦБ.

«Крупные системные банки чаще все же спасают — опыт последнего десятилетия в ЕС яркий тому пример, — напоминает Егор Григоренко. — Банкротство такого крупного игрока чревато кредитным кризисом, паникой среди клиентов других банков, в конечном итоге проблемами в реальном секторе. Тут ЦБ все правильно делает, посылает рынку четкий сигнал: все под контролем».

Какая поддержка еще может потребоваться?

План участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «ФК Открытие» Банк России утвердил на минувшей неделе, 15 сентября. Однако его подробности регулятор до сих пор не раскрывает, ссылаясь на продолжающуюся оценку активов. Пока же участники рынка вынуждены опираться на предварительные оценки, приведенные Василием Поздышевым в интервью Reuters: на докапитализацию группы «ФК Открытие» может потребоваться в пределах 250–400 млрд руб. В периметр плана оздоровления банка входят связанные с «ФК Открытие» компании — санированный банк «Траст», Росгосстрах Банк, СК «Росгосстрах», пенсионные фонды, отмечал зампредправления.

«На 1 сентября не все средства ЦБ были востребованы, возможно, они больше не потребуются банку на дальнейшее поддержание ликвидности, — считает директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов. — Со временем по мере замещения рыночным фондированием эти средства будут возвращаться в ЦБ».

Сможет ли «ФК Открытие» все вернуть и когда?

По планам, обнародованным ЦБ в день объявления о санации «ФК Открытие», финансовое оздоровление банка пройдет в два этапа и может продлиться в целом шесть—девять месяцев. Пока же регулятор, чтобы дополнительно поддержать банк и успокоить его клиентов, назвал имя будущего нового руководителя «ФК Открытие» — им станет нынешний глава ВТБ24 Михаил Задорнов.

Плановые сроки восстановления работы банка регулятором не раскрываются. Вместе с тем эксперты указывают, что возвращать кредиты ЦБ, снова замещая их привлеченными средствами клиентов или межбанковскими кредитами, банк может и до завершения процедуры финансового оздоровления.

Средства, необходимые для поддержание ликвидности, банк может достаточно оперативно заместить рыночными средствами фондирования, однако объем средств, необходимых на увеличение капитала, будет зависеть от структуры группы, отмечает аналитик S&P Роман Рыбалкин. На все присоединяемые компании, включая санируемый «Траст» с отрицательным капиталом, «Росгосстрах» и пенсионные фонды, будет нужен дополнительный капитал, пояснил эксперт.

Также объем докапитализации будет зависеть от качества активов и необходимости формирования резервов, отмечает Александр Проклов. Если по итогам оценки будет выявлен значительный объем проблемных кредитов, по ним придется доформировывать резервы, добавляет эксперт. «Если объем проблемных ссуд превысит то, что подсчитали в ЦБ, оценив потребности максимум в 400 млрд руб., расходы придется увеличивать, — уточняет он. — Причем вернуть их банк сможет не раньше, чем выйдет на прибыльность, а оценить перспективы восстановления сейчас невозможно».

«Юридически завершить процедуры присоединения банковских бизнесов и выстраивания структуры группы в пределах озвученного срока (шесть—восемь месяцев) вполне возможно, — считает аналитик S&P Роман Рыбалкин. — Однако банку может потребоваться больше времени, чтобы повысить устойчивость бизнес-модели, наладить кросс-продажи с клиентской базой «Росгосстраха», рефинансировать задолженность перед ЦБ».

Авторы: Елена Пашутинская, Марина Божко.
Теги: ЦБ , санация , банк , «ФК Открытие» , МЭПЛ
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