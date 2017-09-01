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Возвращение нерезидента
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Возвращение нерезидента
Газета № 144 (2641) (0109) Экономика, 00:01
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Возвращение нерезидента
Иностранцы вновь заинтересовались российскими компаниями
Инвестиции нерезидентов в капиталы российских компаний в первом квартале выросли после трех лет падения в это время года. Они выросли до $2,9 млрд, свидетельствует статистика ЦБ.
Фото: Franck Robichon / EPA

Иностранным инвесторам вновь интересны российские компании — по крайней мере это следует из обновленной статистики Центробанка.

Инвестиции из-за рубежа в участие в уставных капиталах в первом квартале этого года составили $2,9 млрд — это значительно лучше, чем за тот же период прошлого года, когда их объем ушел в отрицательную плоскость, составив -$1,9 млрд. Отрицательные значения могут возникать из-за того, что ЦБ рассматривает чистые, а не валовые инвестиции, объясняет младший аналитик группы исследований и прогнозирования АКРА Василиса Баранова: если число положительное, значит, иностранцы купили долей в российских компаниях на большую сумму, чем продали; если отрицательное, то наоборот.

Инвестиции такого рода, как следует из данных регулятора, в первых кварталах не росли с 2013 года. Тогда они достигли рекордных $19,6 млрд, а уже в следующем году, когда США и ЕС ввели против России санкции из-за ситуации с Крымом и Донбассом, обвалились в 24 раза, до $804 млн. Падение продолжилось и в следующие два постсанкционных года.

Китай наступает

Помог первому кварталу 2017-го года Китай. Объем крупных (более $100 млн) китайских инвестиций в Россию вырос вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года, объясняет Баранова. В начале года было много крупных сделок прямого инвестирования с Китаем, большинство из которых было связано с сырьем: например, покупка 20-процентной доли «Верхнечонскнефтегаза» — дочерней компании «Роснефти» — компанией Beijing Enterprises за $1,08 млрд, по оценке АКРА. Но были и несырьевые покупки, напоминает Баранова: китайский Silk Road Fund приобрел 10% «Сибура» за $1,15 млрд (также оценка АКРА).

Среди других крупных сделок с участием иностранцев, которые были в первом квартале, — допэмиссии АвтоВАЗа (на $1,6 млрд, выкуплена «Ростехом» и Renault-Nissan), «ФосАгро» ($252 млн), Трубной металлургической компании ($176 млн), сообщила РБК Thomson Reuters. Были и сделки слияний и поглощений, напоминает компания: в частности, британская Alliance Boots Holdings Limited увеличила долю в капитале аптечной сети «36,​6» после ее слияния с А5 с 6,28 до 15% (впрочем, точная сумма увеличения инвестиций тогда не раскрывалась). Под прямыми инвестициями ЦБ понимает трансграничные инвестиции, при которых нерезидент контролирует или имеет значительную степень влияния на управление российским предприятием.

Рекорд «Роснефти»

Нынешний результат — рекордный для первых трех месяцев года, но в других кварталах прямые инвестиции иностранцев в капитал российских компаний достигали и более высоких значений в последние годы. В целом в 2013 году они составили $10,7 млрд, годом позже — $1,4 млрд, в 2015-м ушли в минус (-$469 млн), а в прошлом году восстановились до $18,4 млрд. Произошло это в основном за счет динамики четвертого квартала минувшего года (+$14,6 млрд). Именно в декабре консорциум Glencore и катарского суверенного фонда QIA приобрел 19,5% «Роснефти» за €10,2 млрд (около $11 млрд), конечным инвестором выступила сингапурская QHG Oil Ventures. Вклад Сингапура виден в статистике ЦБ: размер вложений из этой страны в капитал российских компаний в четвертом квартале достиг $15,1 млрд (годом ранее было всего $135 млн).

Сделка с «Роснефтью» действительно оказала «принципиальное влияние» на динамику инвестиций из-за рубежа, говорит партнер Deloitte Артем Самсонов (впрочем, в отличие от ЦБ он относит ее к первому кварталу этого года — сделка была закрыта 3 января). «Кроме этой крупнейшей сделки мы отмечаем некоторое увеличение инвестиционной активности в 2017-м относительно 2016-го и в других секторах экономики», — добавляет Самсонов.

Поправка на офшоры

Впрочем, результат первого квартала выглядит не столь радужным, если исключить из него инвестиции нескольких стран, которые традиционно считаются офшорами. Большой вклад в оптимистичную динамику января—марта внесли Багамы, Бермуды, Британские Виргинские острова, Кипр — их совокупная доля в инвестициях в капитал российских компаний составляет почти три четверти (без них иностранные инвестиции в капитал достигли бы лишь $742 млн вместо $2,9 млрд). Профессор Лондонского университета Анастасия Несветайлова считает, что значительная часть иностранных инвестиций в Россию из офшоров — деньги российского же происхождения, капитал российских бенефициаров, перерабатываемый через офшорные юрисдикции (.pdf).

В целом инвестиции в основной капитал в России выросли на 2,3% в первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало позитивным сигналом после трех лет их снижения (данные Росстата). Еще более высокий рост был во втором квартале — на 6,3%. Впрочем, по оценке ЦБ, это было «связано с временными специфическими факторами», в частности с размещением больших объемов заказов на отечественных предприятиях и вложениями в крупные инфраструктурные проекты (мост через Керченский пролив и газопровод «Сила Сибири»). Минэкономразвития улучшило свой прогноз по инвестициям в 2017 году вдвое, до +4,1%, по оценке ведомства, их рост ускорится до 5,7% к 2020 году в базовом сценарии (на его основе считается бюджет), а в целевом сценарии, включающем меры по ускорению темпов роста экономики, — до 8,6%.

Автор: Антон Фейнберг.
При участии: Екатерина Копалкина.
Теги: Центробанк , иностранные инвестиции
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