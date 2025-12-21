Серохвостов выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества по биатлону

Вторым стал Александр Логинов, третьим — Александр Поварницын

Даниил Серохвостов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Биатлонист Даниил Серохвостов выиграл масс-старт на третьем этапе Кубка Содружества. Соревнования проходят в Чайковском.

Серохвостов преодолел дистанцию за 39 минут 30,9 секунды, совершив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял Александр Логинов (отставание — 19,3 секунды; два промаха). Третьим стал Александр Поварницын (+31,9; три промаха).

Этап Кубка Содружества в Чайковском завершится 21 декабря женским масс-стартом.

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).