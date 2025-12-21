 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Майкл Флинн заявил о заинтересованности ЦРУ в конфликте России и НАТО

Экс-советник Трампа Флинн: ЦРУ заинтересовано в конфликте России и НАТО
Майкл Флинн
Майкл Флинн (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Центральное разведывательное управление США и часть законодателей в конгрессе поддерживают идею возможного конфликта между Россией и НАТО. Об этом заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.

Комментируя слова директора Национальной разведки США Тулси Габбард, которая ранее опровергла утверждения СМИ о якобы планах России получить контроль над всей территорией Украины и другими бывшими частями СССР, Флинн заявил: «ЕС, он же НАТО (за исключением США), отчаянно хочет войны с Россией».

Он также отметил, что ЦРУ действует совместно с британской разведкой MI6 и другими европейскими спецслужбами. Флинн напомнил, что США уже были в Афганистане и Ираке на протяжении двух десятилетий и это стоило им триллионов долларов, а также огромной потери престижа. В своем обращении он также призвал президента США Дональда Трампа обратить внимание на ситуацию в Восточной Европе.

Бывший советник президента также заявил, что американское общество не поддерживает дальнейшее участие США в конфликте России и Украины и не хочет финансировать «диктатора», который «арестовывает оппозиционеров», в том числе «в своей собственной Раде и СМИ».

Рютте назвал НАТО «следующей целью» России
Политика
Марк Рютте

11 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс может стать следующей целью России. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине он подчеркнул необходимость заблаговременной подготовки к возможной угрозе.

По его словам, слишком многие члены альянса «не чувствуют неотложности ситуации» и полагают, что «время на нашей стороне». Генсек НАТО подчеркнул, что союзнические расходы на оборону и производство должны быстро расти, а вооруженные силы иметь все необходимое для обеспечения безопасности.

Рютте добавил, что в XXI веке конфликты не ведутся на расстоянии — «конфликт стоит у наших дверей». Он призвал к единству и решимости стран НАТО, а также инвестициям в оборону.

Песков назвал безответственными заявления Рютте о подготовке к войне
Политика
Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже прокомментировал слова генерального секретаря НАТО, отметив, что эти заявления исходят от поколения, которое забыло, что такое Вторая мировая война.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а публикации о возможности атаки на западные страны называл «чушью». В Кремле отмечали, что предупреждения о возможном нападении России на страны альянса стали звучать на фоне обсуждений членами НАТО увеличения уровня расходов на оборону в размере 5% ВВП.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Россия США НАТО ЕС Майкл Флинн ЦРУ конфликт

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Рютте назвал НАТО «следующей целью» России
Политика
Песков назвал безответственными заявления Рютте о подготовке к войне
Политика
Глава разведки США опровергла данные Reuters о планах Путина по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
В Саудовской Аравии выпал снег. Видео Общество, 13:19
Скончался инвестиционный банкир и арт-дилер Роберт Мнучин Политика, 12:47
Мошенники начали обманывать россиян под видом доставки подарков Общество, 12:45
Минобороны сообщило об ударе по объектам ВПК Украины Политика, 12:40
Олимпийская чемпионка Степанова из-за травмы сошла с гонки Кубка России Спорт, 12:23
Власти рассказали об эвакуации из приграничья Сумской области Политика, 12:19
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Майкл Флинн заявил о заинтересованности ЦРУ в конфликте России и НАТО Политика, 12:11
Умер народный артист СССР Асанали Ашимов Общество, 12:03
Топ-5 видеоигр, которые развивают навыки венчурного инвестораПодписка на РБК, 12:02
Искусство жить: как устроен премиальный ЖК в Марьиной роще РБК и TATE, 11:56
Да Силва предупредил, что атака на Венесуэлу станет катастрофой Политика, 11:53
Мбаппе повторил рекорд Роналду по числу голов за «Реал» за один год Спорт, 11:46
Рост заканчивается: как теперь выделяют бюджеты на IT-разработку в РоссииПодписка на РБК, 11:36