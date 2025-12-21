Майкл Флинн (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Центральное разведывательное управление США и часть законодателей в конгрессе поддерживают идею возможного конфликта между Россией и НАТО. Об этом заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.

Комментируя слова директора Национальной разведки США Тулси Габбард, которая ранее опровергла утверждения СМИ о якобы планах России получить контроль над всей территорией Украины и другими бывшими частями СССР, Флинн заявил: «ЕС, он же НАТО (за исключением США), отчаянно хочет войны с Россией».

Он также отметил, что ЦРУ действует совместно с британской разведкой MI6 и другими европейскими спецслужбами. Флинн напомнил, что США уже были в Афганистане и Ираке на протяжении двух десятилетий и это стоило им триллионов долларов, а также огромной потери престижа. В своем обращении он также призвал президента США Дональда Трампа обратить внимание на ситуацию в Восточной Европе.

Бывший советник президента также заявил, что американское общество не поддерживает дальнейшее участие США в конфликте России и Украины и не хочет финансировать «диктатора», который «арестовывает оппозиционеров», в том числе «в своей собственной Раде и СМИ».

11 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс может стать следующей целью России. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине он подчеркнул необходимость заблаговременной подготовки к возможной угрозе.

По его словам, слишком многие члены альянса «не чувствуют неотложности ситуации» и полагают, что «время на нашей стороне». Генсек НАТО подчеркнул, что союзнические расходы на оборону и производство должны быстро расти, а вооруженные силы иметь все необходимое для обеспечения безопасности.

Рютте добавил, что в XXI веке конфликты не ведутся на расстоянии — «конфликт стоит у наших дверей». Он призвал к единству и решимости стран НАТО, а также инвестициям в оборону.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже прокомментировал слова генерального секретаря НАТО, отметив, что эти заявления исходят от поколения, которое забыло, что такое Вторая мировая война.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а публикации о возможности атаки на западные страны называл «чушью». В Кремле отмечали, что предупреждения о возможном нападении России на страны альянса стали звучать на фоне обсуждений членами НАТО увеличения уровня расходов на оборону в размере 5% ВВП.