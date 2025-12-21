 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Наполи Болонья 1 2,15 x 3,25 2 3,95 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Кристал Пэлас 1 1,57 x 4,05 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,1 x 3,8 2 3,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,56 x 55 2 2,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Спорт⁠,
0

Плющенко завершил работу с Костылевой после конфликта с ее матерью

Плющенко объявил о завершении работы с Костылевой после конфликта с ее матерью
Двукратный олимпийский чемпион отметил, что его академия «боролась до конца» за фигуристку Елену Костылеву
Елена Костылева и&nbsp;Евгений&nbsp;Плющенко
Елена Костылева и Евгений Плющенко (Фото: телеграм-канал Евгения Плющенко)

Фигуристка Елена Костылева завершила сотрудничество с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Об этом тренер сообщил в своем телеграм-канале.

«Друзья, к сожалению, настал тот час, когда с большим сожалением я вынужден сообщить вам, что наш путь с Леной Костылевой на данный момент закончился. Видит бог, что я и вся наша команда боролись за нее до конца. Мы терпели, уступали, шли навстречу, закрывали глаза и уши, но, как оказалось, не все зависит иногда от спортсмена и тренера и всей команды. Я знаю, как Лене сейчас очень больно и тяжело, но есть здравый смысл, а есть условия, лишенные здравого смысла, на которые мы никогда не пойдем», — написал Плющенко.

Плющенко фразой «такого ада не встречал» описал конфликт с Костылевой
Спорт
Елена Костылева

Плющенко отметил, что пишет Костылевой «не только как тренер», а «как человек неравнодушный к этой ситуации».

«Лена, ты знаешь, как я и все к тебе относимся, у тебя есть мой номер телефона, знай, что я всегда тебе помогу во всем и поддержу независимо ни от чего. Я желаю тебе только побед, ты — очень талантливая и сильная девочка, мы многое прошли вместе. Более чем уверен, что наша книга с тобой до конца не прочитана, а глава не закончена, я ставлю в ней многоточие», — добавил он.

Плющенко 25 ноября сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на Ирину Костылеву. Двукратный олимпийский чемпион утверждал, что мать его подопечной регулярно нарушала правопорядок, например, позволяла себе жестокое обращение с собственным ребенком, чему есть видеодоказательства.

Ирина Костылева регулярно критикует в своем телеграм-канале Плющенко и его академию фигурного катания. Например, после недавнего этапа юниорского Гран-при в Москве, где ее дочь заняла второе место, Костылева написала, что «на льду у Лены с Плющенко полное фиаско».

В прошлом сезоне 14-летняя Костылева выиграла первенство России и финал юниорского Гран-при России, в нынешнем — победила на этапе Гран-при в Москве и была второй в Омске.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Теги
Персоны
фигурное катание Елена Костылева Евгений Плющенко
Евгений Плющенко фото
Евгений Плющенко
тренер по фигурному катанию, спортсмен, фигурист
3 ноября 1982 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Плющенко фразой «такого ада не встречал» описал конфликт с Костылевой
Спорт
Плющенко анонсировал переговоры с фигуристкой Костылевой
Спорт
Плющенко написал жалобу Львовой-Беловой на мать фигуристки Костылевой
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Мбаппе повторил рекорд Роналду по числу голов за «Реал» за один год Спорт, 11:46
Рост заканчивается: как теперь выделяют бюджеты на IT-разработку в РоссииПодписка на РБК, 11:36
Серохвостов выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества по биатлону Спорт, 11:34
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
В Кремле оценили поправки Украины и ЕС к мирному плану Политика, 11:24
Москвичей предупредили о морозах в первой половине недели Город, 11:18
Зимой клетчатки не хватает. Какие простые продукты спасут ситуациюПодписка на РБК, 11:10
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Зима без снега: как выбрать шины РБК и Ikon Tyres, 11:00
Давайте уже после праздников. Как справиться с предновогодней нагрузкойПодписка на РБК, 11:00
В Самарской области нашли четырех пропавших детей Общество, 10:52
Умер экс-директор Этнографического музея Владимир Грусман Общество, 10:51
Плющенко завершил работу с Костылевой после конфликта с ее матерью Спорт, 10:47
В Малайзии допустили возобновление прямых рейсов в Россию в 2026 году Общество, 10:43
Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург Политика, 10:36