Плющенко завершил работу с Костылевой после конфликта с ее матерью

Плющенко объявил о завершении работы с Костылевой после конфликта с ее матерью

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что его академия «боролась до конца» за фигуристку Елену Костылеву

Елена Костылева и Евгений Плющенко (Фото: телеграм-канал Евгения Плющенко)

Фигуристка Елена Костылева завершила сотрудничество с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Об этом тренер сообщил в своем телеграм-канале.

«Друзья, к сожалению, настал тот час, когда с большим сожалением я вынужден сообщить вам, что наш путь с Леной Костылевой на данный момент закончился. Видит бог, что я и вся наша команда боролись за нее до конца. Мы терпели, уступали, шли навстречу, закрывали глаза и уши, но, как оказалось, не все зависит иногда от спортсмена и тренера и всей команды. Я знаю, как Лене сейчас очень больно и тяжело, но есть здравый смысл, а есть условия, лишенные здравого смысла, на которые мы никогда не пойдем», — написал Плющенко.

Плющенко отметил, что пишет Костылевой «не только как тренер», а «как человек неравнодушный к этой ситуации».

«Лена, ты знаешь, как я и все к тебе относимся, у тебя есть мой номер телефона, знай, что я всегда тебе помогу во всем и поддержу независимо ни от чего. Я желаю тебе только побед, ты — очень талантливая и сильная девочка, мы многое прошли вместе. Более чем уверен, что наша книга с тобой до конца не прочитана, а глава не закончена, я ставлю в ней многоточие», — добавил он.

Плющенко 25 ноября сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на Ирину Костылеву. Двукратный олимпийский чемпион утверждал, что мать его подопечной регулярно нарушала правопорядок, например, позволяла себе жестокое обращение с собственным ребенком, чему есть видеодоказательства.

Ирина Костылева регулярно критикует в своем телеграм-канале Плющенко и его академию фигурного катания. Например, после недавнего этапа юниорского Гран-при в Москве, где ее дочь заняла второе место, Костылева написала, что «на льду у Лены с Плющенко полное фиаско».

В прошлом сезоне 14-летняя Костылева выиграла первенство России и финал юниорского Гран-при России, в нынешнем — победила на этапе Гран-при в Москве и была второй в Омске.