Олимпийская чемпионка Степанова из-за травмы сошла с гонки Кубка России
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова снялась по ходу 15-километровой гонки с раздельным стартом классическим стилем на четвертом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Ижевске.
Лыжница сошла с дистанции на отсечке 6,4 км. Комментатор Александр Легков в эфире «Матв ТВ» сообщил, что у Степановой возникла проблема с передней частью бедра.
Степанова написала в своем телеграм‑канале, что не будет комментировать травму. «Спасибо за участие, особое спасибо тем, кто помог на трассе. Травмы и любые проблемы со здоровьем — мое личное дело. Не комментирую и другим запрещаю. До встречи на следующих гонках», — написала Степанова.
24-летняя Вероника Степанова — российская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете.
