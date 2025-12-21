 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Олимпийская чемпионка Степанова из-за травмы сошла с гонки Кубка России

Лыжница Степанова — о сходе с гонки: травмы не комментирую и другим запрещаю
Вероника Степанова получила травму во время гонки с раздельным стартом на этапе Кубка России в Ижевске. Лыжница заявила, что такие случаи и любые проблемы со здоровьем — это ее «личное дело»
Вероника Степанова
Вероника Степанова (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова снялась по ходу 15-километровой гонки с раздельным стартом классическим стилем на четвертом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Ижевске.

Лыжница сошла с дистанции на отсечке 6,4 км. Комментатор Александр Легков в эфире «Матв ТВ» сообщил, что у Степановой возникла проблема с передней частью бедра.

Степанова написала в своем телеграм‑канале, что не будет комментировать травму. «Спасибо за участие, особое спасибо тем, кто помог на трассе. Травмы и любые проблемы со здоровьем — мое личное дело. Не комментирую и другим запрещаю. До встречи на следующих гонках», — написала Степанова.

Лыжница Степанова отказалась подавать заявку на нейтральный статус
Спорт
Вероника Степанова

24-летняя Вероника Степанова — российская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
лыжники Вероника Степанова

