Олимпийская чемпионка Степанова из-за травмы сошла с гонки Кубка России

Лыжница Степанова — о сходе с гонки: травмы не комментирую и другим запрещаю

Вероника Степанова получила травму во время гонки с раздельным стартом на этапе Кубка России в Ижевске. Лыжница заявила, что такие случаи и любые проблемы со здоровьем — это ее «личное дело»

Вероника Степанова (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова снялась по ходу 15-километровой гонки с раздельным стартом классическим стилем на четвертом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Ижевске.

Лыжница сошла с дистанции на отсечке 6,4 км. Комментатор Александр Легков в эфире «Матв ТВ» сообщил, что у Степановой возникла проблема с передней частью бедра.

Степанова написала в своем телеграм‑канале, что не будет комментировать травму. «Спасибо за участие, особое спасибо тем, кто помог на трассе. Травмы и любые проблемы со здоровьем — мое личное дело. Не комментирую и другим запрещаю. До встречи на следующих гонках», — написала Степанова.

24-летняя Вероника Степанова — российская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете.