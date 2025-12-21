Власти рассказали об эвакуации из приграничья Сумской области
В приграничных районах Сумской области Украины продолжается эвакуация мирных жителей, сообщил в телеграм-канале глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
По его словам, накануне из Краснопольского района бронированным транспортом эвакуировали часть жителей, которые раньше отказывались уезжать.
Их вывезли в транзитный центр, там они получают необходимую помощь.
Краснопольский район на севере граничит с Курской областью России. Его административный центр — поселок Краснополье.
С эвакуацией помогают волонтеры и компетентные службы. Григоров подчеркнул, что для вывоза в другие районы местные жители должны подать заявку.
Минобороны России периодически сообщает о продвижении в Сумской области. Так, 26 сентября ведомство отчиталось о контроле над Юнаковкой — селом, расположенным примерно в 7 км к северо-западу от границ Краснопольского района.
Накануне Минобороны сообщило о взятии села Высокое в Сумской области. Оно находится у границы с Белгородской областью в Краснопольском районе.
