 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Власти рассказали об эвакуации из приграничья Сумской области

Григоров: в Сумской области идет эвакуация приграничного Краснопольского района
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские власти продолжают эвакуацию из Краснопольского района Сумской области — оттуда вывезли жителей, которые ранее отказывались уезжать. Накануне Минобороны сообщило о взятии села Высокое в этом районе
Фото: Francisco Richart / SOPA Images / Reuters
Фото: Francisco Richart / SOPA Images / Reuters

В приграничных районах Сумской области Украины продолжается эвакуация мирных жителей, сообщил в телеграм-канале глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, накануне из Краснопольского района бронированным транспортом эвакуировали часть жителей, которые раньше отказывались уезжать.

Их вывезли в транзитный центр, там они получают необходимую помощь.

Краснопольский район на севере граничит с Курской областью России. Его административный центр — поселок Краснополье.

С эвакуацией помогают волонтеры и компетентные службы. Григоров подчеркнул, что для вывоза в другие районы местные жители должны подать заявку.

Минобороны сообщило о контроле над Юнаковкой в Сумской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны России периодически сообщает о продвижении в Сумской области. Так, 26 сентября ведомство отчиталось о контроле над Юнаковкой — селом, расположенным примерно в 7 км к северо-западу от границ Краснопольского района.

Накануне Минобороны сообщило о взятии села Высокое в Сумской области. Оно находится у границы с Белгородской областью в Краснопольском районе.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Сумская область эвакуация Украина

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Минобороны сообщило о взятии Высокого и Светлого в Сумской области и ДНР
Политика
На Украине часть Сумского района осталась без электричества
Политика
Герасимов рассказал о зонах безопасности в Сумской и Харьковской областях
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
В Саудовской Аравии выпал снег. Видео Общество, 13:19
Скончался инвестиционный банкир и арт-дилер Роберт Мнучин Политика, 12:47
Мошенники начали обманывать россиян под видом доставки подарков Общество, 12:45
Минобороны сообщило об ударе по объектам ВПК Украины Политика, 12:40
Олимпийская чемпионка Степанова из-за травмы сошла с гонки Кубка России Спорт, 12:23
Власти рассказали об эвакуации из приграничья Сумской области Политика, 12:19
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Майкл Флинн заявил о заинтересованности ЦРУ в конфликте России и НАТО Политика, 12:11
Умер народный артист СССР Асанали Ашимов Общество, 12:03
Топ-5 видеоигр, которые развивают навыки венчурного инвестораПодписка на РБК, 12:02
Искусство жить: как устроен премиальный ЖК в Марьиной роще РБК и TATE, 11:56
Да Силва предупредил, что атака на Венесуэлу станет катастрофой Политика, 11:53
Мбаппе повторил рекорд Роналду по числу голов за «Реал» за один год Спорт, 11:46
Рост заканчивается: как теперь выделяют бюджеты на IT-разработку в РоссииПодписка на РБК, 11:36