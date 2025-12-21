Москвичей предупредили о морозах в первой половине недели
Москву накроет холодная волна, ее пик придется на ночь среды, когда температура воздуха опустится до минус 15 градусов. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.
По прогнозу Леуса, уже вечером в понедельник температура в Москве «уверенно» упадет ниже нуля. Ночью во вторник ожидается минус 11–13 градусов, днем погода будет «немногим теплее» — около минус 10 градусов.
«Пик холодной волны придется на ночь в среду, когда в столице морозы окрепнут до -13...-15 градусов, ну, а днем в среду небольшой снег и соответствующие климату -5...-7 градусов», — написал Леус.
Синоптик добавил, что к концу рабочей недели москвичам стоит ожидать оттепели.
Ранее о том, что в Москве ожидается снижение температуры, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, во вторник и среду (23 и 24 декабря) в столице «ударят морозы» и выпадет снег.
