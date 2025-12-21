Мбаппе повторил рекорд Роналду по числу голов за «Реал» за один год

Французский форвард забил за «Реал» 59 голов в 2025 году, португалец достиг такого же показателя в 2013 году

Килиан Мбаппе (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Французский нападающий Килиан Мбаппе повторил рекорд португальца Криштиану Роналду по количеству голов в составе испанского «Реала» за один календарный год.

Мбаппе 21 декабря в домашнем матче чемпионата Испании с «Севильей» (2:0) отличился голом. Он забил 59 голов в 2025 году, Роналду достиг такого же результатов в 2013 году.

27-летний Мбаппе в нынешнем сезоне забил 18 голов в 18 матчах чемпионате Испании. Он занимает первое место в списке лучших бомбардиров в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

Мбаппе является чемпионом мира 2018 года, многократным чемпионом Франции и Испании, а также победителем Лиги чемпионов 2024 года.