 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Наполи Болонья 1 2,15 x 3,25 2 3,95 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Кристал Пэлас 1 1,57 x 4,05 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,1 x 3,8 2 3,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,56 x 55 2 2,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Спорт⁠,
0

Мбаппе повторил рекорд Роналду по числу голов за «Реал» за один год

Французский форвард забил за «Реал» 59 голов в 2025 году, португалец достиг такого же показателя в 2013 году
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Французский нападающий Килиан Мбаппе повторил рекорд португальца Криштиану Роналду по количеству голов в составе испанского «Реала» за один календарный год.

Мбаппе 21 декабря в домашнем матче чемпионата Испании с «Севильей» (2:0) отличился голом. Он забил 59 голов в 2025 году, Роналду достиг такого же результатов в 2013 году.

Суд обязал ПСЖ выплатить Мбаппе компенсацию в размере €61 млн
Спорт
Килиан Мбаппе

27-летний Мбаппе в нынешнем сезоне забил 18 голов в 18 матчах чемпионате Испании. Он занимает первое место в списке лучших бомбардиров в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

Мбаппе является чемпионом мира 2018 года, многократным чемпионом Франции и Испании, а также победителем Лиги чемпионов 2024 года.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
Футбол Реал Мадрид Килиан Мбаппе Криштиану Роналду
Криштиану Роналду фото
Криштиану Роналду
спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года
Килиан Мбаппе фото
Килиан Мбаппе
спортсмен, футболист
20 декабря 1998 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Суд обязал ПСЖ выплатить Мбаппе компенсацию в размере €61 млн
Спорт
Мбаппе догнал Холанда и Ямаля в списке самых дорогих футболистов мира
Спорт
Ямаль обошел Мбаппе и установил новый рекорд в Лиге чемпионов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
В Саудовской Аравии выпал снег. Видео Общество, 13:19
Скончался инвестиционный банкир и арт-дилер Роберт Мнучин Политика, 12:47
Мошенники начали обманывать россиян под видом доставки подарков Общество, 12:45
Минобороны сообщило об ударе по объектам ВПК Украины Политика, 12:40
Олимпийская чемпионка Степанова из-за травмы сошла с гонки Кубка России Спорт, 12:23
Власти рассказали об эвакуации из приграничья Сумской области Политика, 12:19
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Майкл Флинн заявил о заинтересованности ЦРУ в конфликте России и НАТО Политика, 12:11
Умер народный артист СССР Асанали Ашимов Общество, 12:03
Топ-5 видеоигр, которые развивают навыки венчурного инвестораПодписка на РБК, 12:02
Искусство жить: как устроен премиальный ЖК в Марьиной роще РБК и TATE, 11:56
Да Силва предупредил, что атака на Венесуэлу станет катастрофой Политика, 11:53
Мбаппе повторил рекорд Роналду по числу голов за «Реал» за один год Спорт, 11:46
Рост заканчивается: как теперь выделяют бюджеты на IT-разработку в РоссииПодписка на РБК, 11:36