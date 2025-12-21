Мбаппе повторил рекорд Роналду по числу голов за «Реал» за один год
Французский нападающий Килиан Мбаппе повторил рекорд португальца Криштиану Роналду по количеству голов в составе испанского «Реала» за один календарный год.
Мбаппе 21 декабря в домашнем матче чемпионата Испании с «Севильей» (2:0) отличился голом. Он забил 59 голов в 2025 году, Роналду достиг такого же результатов в 2013 году.
27-летний Мбаппе в нынешнем сезоне забил 18 голов в 18 матчах чемпионате Испании. Он занимает первое место в списке лучших бомбардиров в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.
Мбаппе является чемпионом мира 2018 года, многократным чемпионом Франции и Испании, а также победителем Лиги чемпионов 2024 года.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear