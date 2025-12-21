 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Умер экс-директор Этнографического музея Владимир Грусман

Владимир Грусман
Владимир Грусман (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

На 76-м году жизни скончался историк и философ Владимир Грусман, возглавлявший Российский этнографический музей с 1999 по 2019 год. Об этом сообщил его зять Александр Павлов изданию «Фонтанка».

Соболезнования в связи со смертью деятеля выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Грусман окончил философский факультет Ленинградского государственного университета в 1972 году. В 1974 году устроился старшим научным сотрудников в Государственный музей этнографии народов СССР (ныне — Российский этнографический музей). В 1991-м занял должность заместителя директора музея по общим вопросам.

Умер философ Эрих Соловьев
Общество
Эрих Соловьев

Владимир Грусман возглавил Этнографический музей в 1999 году. За время его руководства в учреждении провели масштабные работы по ремонту и реконструкции экспозиций и хранилищ. В 2019 году на посту директора его сменила Юлия Купина, а сам Грусман с 2019 по 2020 год занимал должность советника директора.

В 2008 году Грусман получил степень доктора педагогических наук.

