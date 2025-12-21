 Перейти к основному контенту
Умер народный артист СССР Асанали Ашимов

Народный артист СССР, актер Асанали Ашимов скончался на 89-м году жизни
Асанали Ашимов, 1986 год
Асанали Ашимов, 1986 год (Фото: Геннадий Попов / ТАСС)

Казахстанский и советский актер театра и кино Асанали Ашимов скончался в возрасте 88 лет, передает агентство Kazinform.

Ашимов умер 21 декабря. Информацию о смерти артиста подтвердили агентству в пресс-службе Казахского национального театра драмы имени Мухтара Ауэзова.

Асанали Ашимов родился в 1937 году в Жамбылской области Казахской ССР. В 1961 году окончил театральный факультет при Казахской государственной консерватории им. Курмангазы в Алма-Ате. С 1963 года работал в Драмтеатре им. Ауэзова в качестве актера и режиссера.

Умерла народная артистка России Ирина Андрианова
Общество
Ирина Андрианова

На счету Ашимова более 30 ролей в кино. Наибольшую известность получил как исполнитель роли чекиста Чадьярова в фильмах «Конец атамана» и «Транссибирский экспресс». Кроме того, Ашимов в качестве режиссера снял пять фильмов.

В 1980 году получил звание народного артиста СССР. В 2017 году удостоен звания Героя Труда Казахстана.

