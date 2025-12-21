 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

В Самарской области нашли четырех пропавших детей

Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области найдены четверо пропавших детей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Противоправных действий в отношении них не совершалось.

Четверо малолетних детей пропали в Самарской области
Общество

Ранее сообщалось, что дети не вернулись с прогулки 20 декабря. О пропаже сообщили родители в час ночи. Речь шла о десятилетнем мальчике и трех девочках 2014, 2015 и 2020 годов рождения. Управление МВД по Самарской области объявило малолетних в розыск. К поискам также подключились представители добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Утром в воскресенье дети сами пришли в храм, сообщили «РИА Новости» в региональном СУСК России. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Дети розыск поиск Самарская область

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Четверо малолетних детей пропали в Самарской области
Общество
Супруги и пятилетняя дочь пропали во время турпохода в Красноярском крае
Общество
В Пермском крае пропала группа из 13 туристов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Мбаппе повторил рекорд Роналду по числу голов за «Реал» за один год Спорт, 11:46
Рост заканчивается: как теперь выделяют бюджеты на IT-разработку в РоссииПодписка на РБК, 11:36
Серохвостов выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества по биатлону Спорт, 11:34
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
В Кремле оценили поправки Украины и ЕС к мирному плану Политика, 11:24
Москвичей предупредили о морозах в первой половине недели Город, 11:18
Зимой клетчатки не хватает. Какие простые продукты спасут ситуациюПодписка на РБК, 11:10
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Зима без снега: как выбрать шины РБК и Ikon Tyres, 11:00
Давайте уже после праздников. Как справиться с предновогодней нагрузкойПодписка на РБК, 11:00
В Самарской области нашли четырех пропавших детей Общество, 10:52
Умер экс-директор Этнографического музея Владимир Грусман Общество, 10:51
Плющенко завершил работу с Костылевой после конфликта с ее матерью Спорт, 10:47
В Малайзии допустили возобновление прямых рейсов в Россию в 2026 году Общество, 10:43
Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург Политика, 10:36