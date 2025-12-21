В Самарской области нашли четырех пропавших детей

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области найдены четверо пропавших детей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Противоправных действий в отношении них не совершалось.

Ранее сообщалось, что дети не вернулись с прогулки 20 декабря. О пропаже сообщили родители в час ночи. Речь шла о десятилетнем мальчике и трех девочках 2014, 2015 и 2020 годов рождения. Управление МВД по Самарской области объявило малолетних в розыск. К поискам также подключились представители добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Утром в воскресенье дети сами пришли в храм, сообщили «РИА Новости» в региональном СУСК России. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.