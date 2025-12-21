В Самарской области нашли четырех пропавших детей
В Самарской области найдены четверо пропавших детей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Противоправных действий в отношении них не совершалось.
Ранее сообщалось, что дети не вернулись с прогулки 20 декабря. О пропаже сообщили родители в час ночи. Речь шла о десятилетнем мальчике и трех девочках 2014, 2015 и 2020 годов рождения. Управление МВД по Самарской области объявило малолетних в розыск. К поискам также подключились представители добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Утром в воскресенье дети сами пришли в храм, сообщили «РИА Новости» в региональном СУСК России. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear