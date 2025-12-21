 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Да Силва предупредил, что атака на Венесуэлу станет катастрофой

Лула да Силва предупредил, что военное вторжение США в Венесуэлу станет «опасным прецедентом для всего мира». По его словам, подобного вмешательства внерегиональной державы в Латинской Америке не было уже 40 лет
Луис Инасиу Лула да Силва
Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: Adriano Machado / Reuters)

Возможное вторжение США в Венесуэлу приведет к «гуманитарной катастрофе». Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на саммите МЕРКОСУР, передает Reuters.

Подобное, по его словам, станет «опасным прецедентом для всего мира».

Спустя более чем четыре десятилетия после войны между Аргентиной и Великобританией за Фолклендские острова, «южноамериканский континент вновь преследует военное присутствие внерегиональной державы», добавил Лула да Силва.

Фолклендские острова находятся в юго-западной части Атлантического океана. Они находятся более чем в 12 тыс. км от Великобритании, в то время как до побережья Аргентины от них менее 500 км. В апреле 1982 года на Фолклендских островах высадились аргентинские войска с целью вернуть их, война продлилась почти три месяца, победу одержала Великобритания.

В 2013 году на этой территории прошел референдум, 99,8% проголосовавших высказались за то, чтобы остаться частью Соединенного Королевства. Буэнос-Айрес отказывается признать результаты голосования.

Власти Венесуэлы обвинили США в похищении экипажа танкера при захвате
Политика

В совместном заявлении по итогам саммита МЕРКОСУР лидеры латиноамериканских стран призвали к соблюдению демократических принципов и прав человека в Венесуэле мирными средствами. Декларацию поддержали президенты Аргентины, Парагвая и Панамы, а также высокопоставленные должностные лица Боливии, Эквадора и Перу.

МЕРКОСУР (от исп. MERCOSUR — El Mercado Común del Sur) — это крупнейшее интеграционное объединение в Южной Америке, которое представляет общий рынок шести стран региона. Включает Аргентину, Боливию, Бразилию, Венесуэлу (членство приостановлено в 2016 году), Парагвай и Уругвай. Торговый блок покрывает территорию примерно в 14,8 млн кв. км и объединяет страны, где живут более 295 млн человек.

США хотят смены власти в Венесуэле и не исключают с ней войны. Вашингтон считает нынешнее руководство «иностранной террористической организацией», в которую входит и президент страны Николас Мадуро. Американский президент Дональд Трамп говорил, что дни того «сочтены». Мадуро призывал Вашингтон к деэскалации (США в последние месяцы сосредоточили в регионе значительную военную группировку, включающую корабли и авиацию).

В середине декабря Трамп объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее. Он пояснил, что США хотят вернуть нефть, которую, по словам Трампа, Венесуэла «незаконно забрала» себе. Кроме того, в ноябре Трамп объявил воздушное пространство над Венесуэлой закрытым. Обе страны также начали глушить GPS-сигналы в Карибском бассейне на случай потенциальных ударов, сообщила The New York Times.

Москва оказывает политическую помощь Каракасу и добивается роли посредника между США и Венесуэлой.




Лула да Силва Венесуэла Бразилия США Гуманитарный кризис

