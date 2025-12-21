Ушаков: предложения Украины и ЕС к мирному плану ничего не улучшают

В Кремле оценили поправки Украины и ЕС к мирному плану

Предложения Киева и ЕС не улучшают документ, как и возможность достичь долгосрочного мира, заявил Ушаков. У России сложилось впечатление, что новая версия плана будет ухудшена, говорил ранее он

Юрий Ушаков (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Положения, которые вносят украинцы и европейцы в мирный план, ничего хорошего не добавляют, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«Это не прогноз. Я уверен, что те предложения, которые внесли или пытаются вносить европейцы с украинцами точно не улучшают документ и не улучшают возможность достичь долгосрочного мира», — сказал он журналистам.

Ушаков подчеркнул, что российская сторона пока ждет информации о результатах переговоров спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с делегацией США в Майами. Пока таковой нет, уточнил он.

Похожее мнение в Кремле ранее высказали относительно действий Евросоюза. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, участие Европы в обсуждении способов решения конфликта на Украине не помогает мирному урегулированию.

«Участие европейцев в плане приемлемости ничего хорошего не сулит», — сказал он.

Песков также отметил, что к 16 декабря Россия не получила никаких сигналов об итогах переговоров США и Украины. «Надо сначала ознакомиться с тем, что будет выработано в результате тех переговоров, которые ведут американцы с украинцами при участии европейцев», — пояснил представитель президента.

Изначально мирный план США состоял из 28 пунктов. По итогам переговоров в Женеве с представителями Украины и Европы он был значительно переработан и сокращен. 2 декабря спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер представили промежуточную версию российскому президенту Владимиру Путину.

Затем последовали ряд встреч делегаций США и Украины, а на прошлой неделе в Берлине состоялись переговоры с участием украинского президента Владимира Зеленского, представителей Штатов и европейских стран. 19 декабря в Майами прошла встреча представителей США, Украины и европейских стран.

Вечером 20 декабря по московскому времени (разница с Майами — восемь часов) туда прибыл Дмитриев. Он встречается с Уиткоффом и Кушнером. Комментируя переговоры, Дмитриев наазвал их конструктивными.

В Кремле поясняли, что Россия готовит контакты с США, чтобы понять, насколько изменился американский мирный план после консультаций с украинцами и европейцами.

Ушаков допускал, что Москва будет недовольна некоторыми положениями нового мирного плана США. По его словам, у российской стороны сложилось впечатление, что этот вариант документа будет ухудшен.

«С ним началась работа, а потом с нами опять начнется работа, и для нас будет многое, прямо скажем, видимо, уже неподходящим... Поэтому процесс еще будет длительный», — говорил помощник президента России.

Зеленский со своей стороны исключал, что мирный план «понравится всем».