Мирный план по Украине⁠,
0

В Кремле оценили поправки Украины и ЕС к мирному плану

Ушаков: предложения Украины и ЕС к мирному плану ничего не улучшают
Сюжет
Мирный план по Украине
Предложения Киева и ЕС не улучшают документ, как и возможность достичь долгосрочного мира, заявил Ушаков. У России сложилось впечатление, что новая версия плана будет ухудшена, говорил ранее он
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Положения, которые вносят украинцы и европейцы в мирный план, ничего хорошего не добавляют, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«Это не прогноз. Я уверен, что те предложения, которые внесли или пытаются вносить европейцы с украинцами точно не улучшают документ и не улучшают возможность достичь долгосрочного мира», — сказал он журналистам.

Ушаков подчеркнул, что российская сторона пока ждет информации о результатах переговоров спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с делегацией США в Майами. Пока таковой нет, уточнил он.

Похожее мнение в Кремле ранее высказали относительно действий Евросоюза. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, участие Европы в обсуждении способов решения конфликта на Украине не помогает мирному урегулированию.

«Участие европейцев в плане приемлемости ничего хорошего не сулит», — сказал он.

Песков оценил влияние ЕС на переговоры фразой «ничего хорошего»
Политика
Дмитрий Песков

Песков также отметил, что к 16 декабря Россия не получила никаких сигналов об итогах переговоров США и Украины. «Надо сначала ознакомиться с тем, что будет выработано в результате тех переговоров, которые ведут американцы с украинцами при участии европейцев», — пояснил представитель президента.

Изначально мирный план США состоял из 28 пунктов. По итогам переговоров в Женеве с представителями Украины и Европы он был значительно переработан и сокращен. 2 декабря спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер представили промежуточную версию российскому президенту Владимиру Путину.

Затем последовали ряд встреч делегаций США и Украины, а на прошлой неделе в Берлине состоялись переговоры с участием украинского президента Владимира Зеленского, представителей Штатов и европейских стран. 19 декабря в Майами прошла встреча представителей США, Украины и европейских стран.

Вечером 20 декабря по московскому времени (разница с Майами — восемь часов) туда прибыл Дмитриев. Он встречается с Уиткоффом и Кушнером. Комментируя переговоры, Дмитриев наазвал их конструктивными.

В Кремле поясняли, что Россия готовит контакты с США, чтобы понять, насколько изменился американский мирный план после консультаций с украинцами и европейцами.

Ушаков допускал, что Москва будет недовольна некоторыми положениями нового мирного плана США. По его словам, у российской стороны сложилось впечатление, что этот вариант документа будет ухудшен.

«С ним началась работа, а потом с нами опять начнется работа, и для нас будет многое, прямо скажем, видимо, уже неподходящим... Поэтому процесс еще будет длительный», — говорил помощник президента России.

Зеленский со своей стороны исключал, что мирный план «понравится всем».

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
мирный план США Украина поправки Юрий Ушаков
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года

