Два ретейлера в одни руки

«МегаФон» подтвердил намерение купить «Связной»

Компания «МегаФон» заявила об интересе к сделке с мобильной сетью «Связной». Она может состояться после консолидации у «МегаФона» 100% другого ретейлера — «Евросети»

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Перемена мест

Российский сотовый оператор «Мегафон» официально подтвердил, что может приобрести розничную сеть «Связной». «В ожидании успешного завершения сделки [по консолидации 100% «Евросети» у «МегаФона»] компания подтверждает, что рассматривает ряд вариантов стратегического развития «Евросети» и возможные сделки с некоторыми участниками рынка, в том числе с мультибрендовой мобильной розничной сетью «Связной», — говорится в материалах компании.

«Сотрудничество с успешным мультибрендовым игроком поможет «МегаФону» расширить доступ к цифровым подписчикам, более глубоко понимать потребности клиентов и улучшить качество услуг», — отмечает «МегаФон». При этом другие операторы могут изменить свою политику присутсвия в «Связном».

Во вторник, 29 августа, также стало известно, что группу компаний «Связной» с 1 сентября возглавит бывший финансовый директор «Евросети» Дмитрий Мильштейн. Он приходит на место Евгения Давыдовича, который решил вернуться в банковский бизнес.

Контролирующим акционером «Связного» сейчас является владелец группы Solvers Олег Малис. Он получил контроль над сетью в конце 2014 года, когда выкупил у ОНЭКСИМа права требования кредита на $127 млн (с учетом процентов) к Trellas Enterprises Limited. Залогом по этому кредиту выступали активы основателя «Связного» Максима Ноготкова, в том числе 51% ретейлера. Сколько Олег Малис заплатил ОНЭКСИМу за долг, стороны не раскрывали.

14 августа Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство «МегаФона» о выкупе 50-процентной доли «Евросети» у «ВымпелКома». Таким образом, «МегаФон» консолидирует 100% акций мобильного ретейлера. Операторы договорились о разделе «Евросети» в июле: согласно условиям соглашения, «МегаФон» получает бренд сети салонов и 1,25 млрд руб. от «ВымпелКома», которому, в свою очередь, достается порядка 2 тыс. салонов мобильной связи (предполагается, что они будут переведены под бренд «Билайн»).

О том, что на следующем этапе «Евросеть» может быть объединена со «Связным», в конце марта сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По информации газеты, может быть создана отдельная компания, управляющая салонами связи двух ретейлеров. Соучредителями новой структуры будут «МегаФон», владельцы «Связного» и, возможно, третья сторона.

Представитель «МегаФона» в комментарии РБК подчеркнул, что «финального решения о будущем «Евросети» пока нет — есть несколько альтернатив, которые компания еще прорабатывает и может выбрать». Детали сделки со «Связным» он отказался обсуждать. Олег Малис подтвердил, что находится в переговорах с «МегаФоном», но их детали также отказался комментировать.

Мульти или моно

После того как акционерами «Евросети» стали «ВымпелКом» и «МегаФон», с сетью расторг отношения крупнейший сотовый оператор России МТС. Он прекратил продажи контрактов в салонах ретейлера, абоненты МТС потеряли возможность пополнять в них свои счета. В МТС опасались, что продолжение сотрудничества может привести к тому, что абоненты при посещении салонов начнут переходить в «ВымпелКом» или «МегаФон».

Когда «Связной» перешел под контроль Олега Малиса, брата президента «Евросети» Александра Малиса, МТС ушла и из этой сети.

В недавнем аналитическом отчете топ-менеджеры «ВымпелКома» позитивно оценили эти решения МТС — компания, несмотря на расторжение отношений с «Евросетью» и «Связным», «сохранила лидерство в отрасли» за счет строительства собственной операторской розницы. При этом сам «ВымпелКом» в ближайшем будущем будет фокусироваться не на привлечении новых абонентов, которых «просто физически неоткуда взять», а на обслуживании и удержании существующих, продажу им дополнительных услуг. Более того, компания выразила уверенность, что со временем вся отрасль «устранит перекос структуры продаж в направлении независимых каналов», поскольку они мотивированы на поддержание высоких объемов продаж контрактов (за прошлый год в России было продано 117 млн новых сим-карт).

По словам источника РБК, близкого к «ВымпелКому», оператор точно не будет продавать контракты в «Евросети» после завершения разделения компании. Пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева отказалась отвечать на вопрос, продолжит ли оператор работать с «Евросетью» и «Связным» после того, как сети перейдут под контроль «МегаФона».

Президент «Евросети» Александр Малис передал через пресс-службу, что ретейлер «не имеет планов прекращать сотрудничество ни с одним участником рынка». Олег Малис сообщил РБК, что «Связной» «полностью открыт для сотрудничества со всеми игроками рынка». Представитель «МегаФона» не стал комментировать возможный уход «ВымпелКома» из «Евросети» и «Связного». В то же время он подчеркнул, что «Евросеть» останется мультибрендовым ретейлером.

По словам аналитика ФК «Уралсиб» Константина Белова, сети сотовой связи сейчас переживают не лучшие времена. «Этот бизнес низкомаржинальный, поэтому сделка между «МегаФоном» и «Связным», на мой взгляд, состоится лишь в случае очень невысокой цены за ретейлера, — отметил Белов. — У «ВымпелКома» и Tele2 действительно может встать вопрос о продолжении продажи своих контрактов через торговые сети, принадлежащие конкуренту, тем более что у «ВымпелКома» есть развитая монобрендовая розница».