Силы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Краснодарским краем

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Дежурные средства ПВО за два часа уничтожили 11 украинских беспилотников в небе над Краснодарским краем, сообщает пресс-служба Минобороны России.

По информации ведомства, дроны сбили в период с 7:00 до 9:00 четверга, 8 января.

Ночью российские военные перехватили еще 11 БПЛА над Кубанью.

Обломки сбитых беспилотников упали на частный дом в хуторе Трудобеликовский. «В результате повреждены крыша и навес», — сообщил оперативный штаб региона.

Также фрагменты дронов обнаружили в городе Гулькевичи. Они упали на проезжую часть. В результате ночной атаки БПЛА никто не пострадал, уточнили в региональном оперштабе.

Всего в ночь на 8 января российские средства ПВО уничтожили 66 украинских БПЛА. Наибольшее количество дронов сбили над Крымом — 14. Еще 13 БПЛА перехватили над Азовским морем, 12 — над Черным морем, шесть — в Ростовской области. Над Орловской областью уничтожили пять дронов, по два — над Курской и Волгоградской и один — над Брянской.