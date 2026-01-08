Трамп не исключил, что США будут контролировать Венесуэлу дольше года

Трамп ответил на вопрос, сколько США планируют контролировать Венесуэлу

Дональд Трамп (Фото: Leon Neal / Getty Images)

«Только время покажет», как долго США намерены управлять Венесуэлой, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью газете The New York Times. Он не исключил, что это может длиться годами.

В беседе с ним журналисты назвали сроки три месяца, полгода или дольше.

«Я бы сказал, гораздо дольше», — ответил президент США.

Материал дополняется