Трамп ответил на вопрос, сколько США планируют контролировать Венесуэлу
«Только время покажет», как долго США намерены управлять Венесуэлой, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью газете The New York Times. Он не исключил, что это может длиться годами.
В беседе с ним журналисты назвали сроки три месяца, полгода или дольше.
«Я бы сказал, гораздо дольше», — ответил президент США.
Материал дополняется
