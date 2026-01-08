Нефтяники США потребуют у Трампа гарантий для вложений в Венесуэлу

Американские нефтяные компании хотят получить от правительства США «серьезные гарантии» перед тем, как инвестировать крупные средства в Венесуэлу, сообщает Financial Times.

В пятницу, 9 января, президент США Дональд Трамп планирует встретиться в Белом доме с главами крупнейших нефтяных корпораций — Exxon Mobil, ConocoPhillips и Chevron, чтобы обсудить способы увеличения добычи нефти в Венесуэле, пишет Reuters.

По данным FT, руководители нефтяных компаний будут настаивать на предоставлении серьезных юридических и финансовых гарантий со стороны правительства США, прежде чем вкладывать капитал в Венесуэлу.

По данным источников издания, представители США 7 января провели переговоры с руководителями ведущих энергетических компаний в Майами. Обсуждения проходят на фоне консультаций между Вашингтоном и Каракасом о поставках до 50 млн баррелей венесуэльской нефти в США.

Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы американские нефтяные компании инвестировали в энергетический сектор Венесуэлы.

6 января он заявил журналистам, что разговаривал с представителями нефтяных компаний перед началом военной операции в Венесуэле и что они стремятся оживить нефтяную отрасль в этой южноамериканской стране.

«Они хотят прийти туда, они отлично поработают на благо народа Венесуэлы, и они будут достойно представлять наши интересы», — сказал республиканец.

С начала 1990‑х годов ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron и другие компании вложили миллиарды долларов в проекты по добыче тяжелой нефти в поясе Ориноко (Orinoco Belt) в Венесуэле, включая создание сложной инфраструктуры для ее переработки. Объем инвестиций составил около $17 млрд. В 2006–2007 годах тогдашний президент Венесуэлы Уго Чавес потребовал, чтобы все иностранные компании в ключевых проектах передали контрольный пакет (минимум 60%) венесуэльской госкомпании PDVSA и согласились на новые, менее выгодные условия. ExxonMobil и ConocoPhillips отказались принять новые условия и передать контроль, после чего их проекты и активы были де‑факто конфискованы: компании вышли из страны и начали международные арбитражи против Венесуэлы. Конфликт привел к многомиллиардным искам. Chevron, в отличие от Exxon и ConocoPhillips, согласилась на уменьшение доли и продолжила работу в Венесуэле как миноритарный партнер PDVSA, оставшись единственной крупной американской нефтекомпанией с действующими проектами в стране. Европейские компании (Total, Statoil/Equinor, BP и др.) также частично приняли новые условия и сохранили меньшие доли в совместных предприятиях, но уже под жестким контролем венесуэльского государства. Массовые экспроприации и вытеснение частных инвесторов привели к тому, что десятки иностранных компаний подали против Венесуэлы иски в международный арбитраж, многие из которых завершились решениями о выплате компенсаций. Одновременно отсутствие инвестиций, коррупция и неэффективное управление PDVSA способствовали резкому падению добычи нефти, несмотря на огромные запасы.

Накануне Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн барр. нефти. По его словам, ее продадут по рыночной цене, а средства президент будет контролировать самостоятельно, чтобы «гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов».

Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти (около 17%), но из-за неэффективного управления, национализации и санкций добывает менее 1% мировой нефти. В середине декабря 2025 года Трамп ввел блокаду всех танкеров, попадающих под санкции и направлявшихся в Венесуэлу. 3 января, после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими войсками, республиканец заявил, что нефтяное эмбарго остается в силе.