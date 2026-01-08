 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Все российские аэропорты возобновили полеты

Аэропорты Геленджика и Краснодара возобновили полеты
Военная операция на Украине

Аэропорты Геленджика и Краснодара возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ранее ограничения на полетов были сняты в Сочи и Волгограде — в последнем меры продержались более семи с половиной часов. В аэропортах Геленджика и Сочи ограничения действовали более пяти часов.

Росавиация объявила о введении дополнительных временных ограниченияй в аэропорту Краснодара около 23.00 накануне. При этом аэропорт принимает регулярные рейсы только в период с 09.00 до 19.00.

Российские аэропорты регулярно ограничивают полеты на фоне угрозы ударов беспилотниками. Ограничения вводят из соображений безопасности.

Аэропорт Сочи возобновил полеты
Политика

В период с 23:00 7 января по 9:00 четверга, 8 января, силы ПВО сбили над территорией Краснодарского края 22 беспилотника, над акваторией Черного моря были перехвачены 12 дронов.

