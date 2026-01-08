 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Politico узнало о подготовке ЕС плана на случай атаки США на Гренландию

Европейский дипломат сказал, что ЕС должен быть готов «к прямому столкновению» с Трампом. При этом Politico отметило, что если Штаты решат захватить остров, европейцы едва ли смогут помешать этому

Страны Европы готовят план сдерживания США на случай их нападения на Гренландию. Об этом сообщило Politico со ссылкой на опрошенных чиновников, дипломатов, а также источники в НАТО.

«Мы должны быть готовы к прямому столкновению с Трампом. Он действует в агрессивном режиме, и нам нужно быть к этому готовы», — сказал журналистам европейский дипломат.

В частности, над планом о возможных мерах сдерживания Штатов со стороны Европы в случае вторжения в Гренландию работает глава МИД Германии Йоханн Вадефуль с коллегами, сообщил Politico неназванный представитель ФРГ. Кроме того, изучается вопрос усиления присутствия НАТО в непосредственной близости от острова.

На основе заявлений своих собеседников Politico выделило несколько вариантов действий, которые могла бы предпринять Европа. Первый из них — это компромисс. Бывший высокопоставленный чиновник НАТО предположил, что альянс мог бы выступить посредником между Данией, Гренландией и Штатами.

«Все что можно сделать, чтобы усилить присутствие альянса возле Гренландии и выполнить требования Трампа, нужно выжать по максимуму», — сказал дипломат.

Рубио заявил конгрессу, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии
Политика
Марк Рубио

Второй вариант — финансирование Гренландии со стороны Европы. На фоне заявлений Трампа о том, что вхождение острова в состав США сулит ему крупными инвестициями, Евросоюз и Дания пытаются убедить Гренландию, что смогут предложить «более выгодный вариант», добавило Politico.

Из-за этого Брюссель намерен с 2028 года более чем вдвое увеличить финансирование Гренландии. Однако ЕС еще не согласовал этот рост расходов.

Третий вариант Европы — экономический ответ США. Эксперт по американским вооруженным силам из Королевского датского оборонного колледжа Томас Кросби рассказал, что у ЕС уже на первом президентском сроке Трампа были планы о том, как обеспечить европейскую и арктическую безопасность без участия США.

«Это сложно, но возможно. Но я не знаю, задумывался ли кто-то всерьез о том, как обеспечивать европейскую безопасность от Америки. Это просто безумие», — сказал он.

Один из возможных инструментов — Anti-Coercion Instrument или «экономическая базука». Он, среди прочего, подразумевает введение пошлин, налогов для американских компаний и запрет на инвестиции в европейскую экономику.

Однако если США все же решат взять под контроль Гренландию силой, у европейцев почти не будет вариантов им помешать. Кросби предположил, что если американцы направят малую группу военных, их можно будет попытаться арестовать. Один из европейских дипломатов добавил, что если Дания попросит, Франция и Германия могли бы послать войска для сдерживания вторжения.

Дональд Трамп не исключал возможность применения военной силы для установления контроля над Гренландией. Президент США отмечал, что его стране «крайне нужна» эта территория в контексте международной безопасности.

При этом спецпосланник Трампа по Гренландии Джефф Лэндри заявлял, что у Штатов нет цели «завоевать кого-либо». Вместо этого они предлагают «экономическую мощь и защиту».

Романов Илья
Европа ЕС США Гренландия нападение
