Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Барселона Атлетик Бильбао 1 1,05 x 12,5 2 33 Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Атлетико Реал 1 3,1 x 3,6 2 2,35 Футбол Франция. Суперкубок. Эль-Кувейт ПСЖ Марсель 1 1,52 x 4,4 2 6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Ливерпуль 1 1,6 x 4,2 2 5,8 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мали Сенегал 1 6,5 x 3,55 2 1,6 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Камерун Марокко 1 6,4 x 3,55 2 1,63 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Умер рекордсмен НХЛ вратарь Гленн Холл

В возрасте 94 лет умер рекордсмен НХЛ вратарь Гленн Холл

Рекордсмен Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди вратарей по количеству проведенных подряд матчей канадец Гленн Холл умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщила НХЛ.

Он скончался в среду, 7 января, в больнице канадского города Стоуни-Плейн (провинция Альберта). Причину смерти лига не уточнила.

«Гленн Холл был воплощением того, к чему стремятся все хоккейные вратари. Получивший меткое прозвище Мистер Вратарь, Гленн был крепким, надежным и невероятно талантливым вратарем», — заявил комиссар лиги Гэри Беттман, его слова приводит НХЛ.

Умер один из лучших вратарей в истории НХЛ Берни Парент
Спорт
Берни Парент

Холл родился в 1931 году в городе Гумбольдт в Канаде, свою карьеру он начал в 1949 году. Холл играл в НХЛ за команды «Детройт Ред Уингз», «Чикаго Блэкхокс» и «Сент-Луис Блюз».

Холл вошел в историю как единственный голкипер, сыгравший 502 матча подряд (552 матча с учетом плей-офф) в период с 1955 по 1963 год и стал почетным членом Зала хоккейной славы.

В 1961 году Холл получил кубок Стенли, а в 1968-м был признан самым ценным игроком плей-офф, получив приз Конна Смайта. Хоккеист трижды получал «Везина Трофи», вручаемый лучшему вратарю регулярного чемпионата.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Хоккей НХЛ смерть вратарь Канада
