Умер рекордсмен НХЛ вратарь Гленн Холл
Рекордсмен Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди вратарей по количеству проведенных подряд матчей канадец Гленн Холл умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщила НХЛ.
Он скончался в среду, 7 января, в больнице канадского города Стоуни-Плейн (провинция Альберта). Причину смерти лига не уточнила.
«Гленн Холл был воплощением того, к чему стремятся все хоккейные вратари. Получивший меткое прозвище Мистер Вратарь, Гленн был крепким, надежным и невероятно талантливым вратарем», — заявил комиссар лиги Гэри Беттман, его слова приводит НХЛ.
Холл родился в 1931 году в городе Гумбольдт в Канаде, свою карьеру он начал в 1949 году. Холл играл в НХЛ за команды «Детройт Ред Уингз», «Чикаго Блэкхокс» и «Сент-Луис Блюз».
Холл вошел в историю как единственный голкипер, сыгравший 502 матча подряд (552 матча с учетом плей-офф) в период с 1955 по 1963 год и стал почетным членом Зала хоккейной славы.
В 1961 году Холл получил кубок Стенли, а в 1968-м был признан самым ценным игроком плей-офф, получив приз Конна Смайта. Хоккеист трижды получал «Везина Трофи», вручаемый лучшему вратарю регулярного чемпионата.
