Общество
0

В Таиланде россиянина задержали за незаконную работу гидом

На Пхукете 33-летнего россиянина задержали за работу экскурсоводом, сообщило центральное бюро расследований Таиланда в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Мужчину задержали прямо во время работы. По утверждению правоохранительных органов, он готовился сопровождать туристов в морской тур по Андаманскому морю.

«У задержанного отсутствовало разрешение на работу, при этом он занимался деятельностью экскурсовода, которая в Таиланде относится к профессиям, зарезервированным исключительно для граждан страны», — говорится в сообщении полиции. Мужчину доставили в полицейский участок Пхукета.

РБК направил запрос в Генеральное консульство России в Пхукете.

⁠В Таиланде задержали двоих россиян за незаконную работу гидами
Общество
Фото:Athit Perawongmetha / Getty Images

В Таиланде иностранцам запрещено работать гидами-экскурсоводами, это могут делать только граждане страны. Нарушителям грозит наказание в виде тюремного заключения или штрафа до 500 тыс. батов ($13,6 тыс.), а также депортация.

Так, в 2024 году по обвинению в незаконной работе гидами в провинции Пхукета задержали двоих россиян.

