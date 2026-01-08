В Таиланде россиянина задержали за незаконную работу гидом
На Пхукете 33-летнего россиянина задержали за работу экскурсоводом, сообщило центральное бюро расследований Таиланда в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Мужчину задержали прямо во время работы. По утверждению правоохранительных органов, он готовился сопровождать туристов в морской тур по Андаманскому морю.
«У задержанного отсутствовало разрешение на работу, при этом он занимался деятельностью экскурсовода, которая в Таиланде относится к профессиям, зарезервированным исключительно для граждан страны», — говорится в сообщении полиции. Мужчину доставили в полицейский участок Пхукета.
РБК направил запрос в Генеральное консульство России в Пхукете.
В Таиланде иностранцам запрещено работать гидами-экскурсоводами, это могут делать только граждане страны. Нарушителям грозит наказание в виде тюремного заключения или штрафа до 500 тыс. батов ($13,6 тыс.), а также депортация.
Так, в 2024 году по обвинению в незаконной работе гидами в провинции Пхукета задержали двоих россиян.
