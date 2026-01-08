Береговая охрана США показала кадры преследования танкера Marinera

Video

Кадры преследования танкера Marinera и высадки на него американских военных опубликовала в соцсети Х береговая охрана США. В сообщении ведомства танкер фигурирует как Bella 1.

«Благодаря слаженным усилиям правительства и безупречной координации, наши морские боевые силы гордятся тем, что владеют морем, соблюдают международное право и защищают Америку», — говорится в сообщении.

В Вашингтоне полагали, что судно Bella 1 под флагом Панамы является частью теневого флота Венесуэлы и занимается незаконными перевозками нефти, с помощью которой финансировался Корпус стражей иранской революции (к берегам Венесуэлы танкер прибыл из Ирана). Танкер сумел отойти от Южной Америки, позднее его начал преследовать корабль Береговой охраны США. После этого экипаж танкера нарисовал на борту российский флаг, а название сменил на Marinera. Судно с таким же названием было зарегистрировано в России.

7 января военные США при поддержке британцев захватили танкер Marinera.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что он был захвачен в связи с нарушением американских санкций. Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что захваченный танкер Marinera под флагом России только притворялся российским, чтобы обойти ограничения.

В свою очередь МИД России сообщил, что на борту захваченного США танкера Marinera находились россияне. Москва потребовала от Вашингтона обеспечить достойное обращение с членами экипажа танкера и не препятствовать их скорейшему возвращению. В ведомстве уточнили, что судно осуществляет плавание в полном соответствии с нормами международного морского права.