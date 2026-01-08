Какие руководители чаще всего повышают зарплату подчиненным

Руководители, которые считают свою зарплату выше рыночной, чаще повышают зарплату своим сотрудникам. Об этом говорят данные исследования, проведенного компанией «Ромир» по заказу РБК

Российские управленцы, которые считают, что зарабатывают выше и существенно выше рынка, чаще других повышают заработную плату своим сотрудникам. Это выводы из исследования компании «Ромир», проведенного по заказу Школы управления РБК.

Так, среди тех, кто оценивают свою зарплату существенно выше средней по рынку, 22% повышают зарплату своим сотрудникам каждые полгода, а 8% — повышают даже чаще, чем раз в полгода.

Работает это и в обратную сторону: те управленцы, которые оценивает свою зарплату ниже и существенно ниже средней по рынку, более склонны утверждать, что повышение зарплаты сотрудникам не входит в их зону ответственности — более 50% респондентов из этих групп чаще выбирали вариант ответа на вопрос, что повышение зарплаты сотрудников «не входит в их зону компетенций». Например, среди тех, кто считает, что их зарплата несколько ниже средней, только 3% повышает зарплату подчиненным каждые полгода.

Кроме того, среди тех руководителей, которые повышают себе зарплату каждые полгода, 46% также повышают зарплату своим сотрудникам каждые полгода. А среди тех, кто повышает себе зарплату каждый год, 60% каждый год повышают зарплату и своим сотрудникам.

РБК запустил Школу управления в конце декабря 2025 года. Это новый образовательный проект медиахолдинга, ориентированный на развитие руководителей. Именно для руководителей школа разработала свой первый продукт— серию интерактивных онлайн-событий на актуальные темы. Участники событий Школы управления смогут сделать шаг к решению конкретной управленческой задачи и получить новый опыт по заявленной теме.



События Школы управления РБК будут проходить по четвергам начиная с 15 января. На первых двух событиях участники разберут, как руководителю строить карьеру в ближайший год и справляться с управленческим одиночеством. Условия доступа и полное расписание ближайших событий можно посмотреть здесь.

Обосновать повышение зарплаты для своих подчиненных — не самая простая задача, которую приходится решать управленцам. Эксперты, опрошенные РБК, говорят, что в некоторых случаях эту задачу помогают решить HR-процессы, налаженные в компании, например регулярные performance-ревью (так называют систематический процесс оценки эффективности сотрудника за определенный период). Однако ответственность руководителя здесь тоже важна.

Анна Спирина, директор по маркетингу, коммуникациям и партнер консалтинговой компании get experts, считает заботу о зарплате подчиненных своей прямой управленческой ответственностью. «Это не просто проблема, а важная часть лидерства, — говорит она. — Если человек растет, расширяет зону ответственности, стабильно достигает целей и приносит измеримый вклад, но его компенсация не отражает этих изменений, то это подрывает доверие, мотивацию и лояльность». Отсутствие повышения в такой ситуации — это не только риск потерять сотрудника, но внутренний конфликт самого руководителя из-за ощущения несправедливости.

Алексей Попов, директор Скандинавской Школы Экономики, также уверен, что повышение заработной платы — зона ответственности руководителя. «Материальная мотивация — это только небольшая часть сложной картины мотивов любого человека, — прокомментировал он. — Надо следить за рынком, за изменением поведения сотрудников, видеть всю картину мотивации в целом».

Самое сложное в обосновании зарплаты для сотрудников, по словам Анны Спириной, — гармонизировать три вещи одновременно: справедливость по отношению к сотруднику (его вклад и рост), рыночную реальность (конкурентоспособность компенсации) и ограничения бизнеса (бюджет, приоритеты, баланс внутри команды). Особенно остро, по ее словам, это ощущается, когда ресурсы ограничены, но сразу несколько человек демонстрируют сильный прогресс.

Исследование особенностей профессионального поведения руководителей «Ромир» провел по заказу Школы управления РБК в ноябре 2025 года. Его целевая аудитория — управленцы, у которых есть не только подчиненные, но и собственный руководитель. Было проведено 1200 интервью. География: города России с населением свыше 50 тыс. жителей, включая Москву и Санкт-Петербург.

Результаты исследования будут опубликованы РБК 12 января 2026 года.