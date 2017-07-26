Семеро одно кресло ждут

На пост главы РАН выдвинулось рекордное число кандидатов

К 25 июля выдвинулось рекордное число кандидатов в президенты РАН — семеро. Неявный фаворит — Владислав Панченко, которого в научных кругах связывают с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком

Здание Российской академии наук (Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС)

Фаворит

Во вторник, 25 июля, заканчивается регистрация кандидатов на пост главы Российской академии наук (РАН). К этому дню выдвинулись семь человек.

Такой большой конкурс на должность не типичен для академии, заявили РБК в пресс-службе РАН. Во время прежних выборов президента РАН, весной 2017 года, в 2013 году и 2008 году, было по три кандидата.

По словам исполняющего обязанности президента академии Валерия Козлова, рассмотрение кандидатов в правительстве «будет длиться около месяца, а потом согласованные кандидатуры будут вынесены на рассмотрение и голосование общего собрания РАН в сентябре». Козлов отметил, что «формальные данные — количество голосов за кандидата и количество отделений, которые его выдвинули, будут учитываться правительством «не в первую очередь».

«Есть некие формальные требования к президенту РАН. Он не является госслужащим, но к нему по факту должны применяться такие же требования, как к государственному служащему», — заявил Козлов.

Выборы назначены на 25 сентября. Это вторая попытка академиков выбрать себе в этом году нового руководителя. 20 марта все три претендента сняли свои кандидатуры, объяснив это несовершенной процедурой. Тогда на пост президента академии претендовали директор Института молекулярной биологии Александр Макаров (66 лет), действующий на тот момент президент РАН Владимир Фортов (71 год) и директор Института проблем лазерных и информационных технологий РАН Владислав Панченко (69 лет), который также занимал должность директора Института молекулярной физики научно-исследовательского центра «Курчатовский институт».

Весной источники РБК в РАН и Кремле рассказывали, что выборы сорвались из-за вмешательства администрации президента, которую не устраивала кандидатура основного претендента на победу — Фортова. В итоге уже несколько месяцев академию возглавляет исполняющий обязанности президента Валерий Козлов.

Владислав Панченко — единственный из трех кандидатов, снявшихся весной, кто снова баллотируется на этот пост. Он же наиболее близок к администрации президента благодаря его отношениям с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком, заметил в разговоре с РБК профессор Михаил Гельфанд. Михаил Ковальчук — старший брат Юрия Ковальчука, акционера банка «Россия» (39,8%, по данным «СПАРК-Интерфакс»). В 2014 году Юрий Ковальчук был включен Минфином США в санкционный список как представитель «ближнего круга» Владимира Путина.

Владислав Панченко (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Выборы в РАН — личная история для Михаила Ковальчука, указал Гельфанд. В 2007 году он был назначен президиумом РАН вице-президентом академии в обход ее устава. Он не имел права занимать эту должность, поскольку был членом-корреспондентом РАН, но не академиком. Такое решение было аргументировано интересом у государства к нанотехнологиям, которые должен был курировать Ковальчук. Предполагалось, что в 2008 году его выберут в академики и он займет должность уже на законных основаниях; ученые тем не менее Ковальчука не выбрали.

У Панченко за счет административного ресурса сейчас самые большие шансы на победу, предположил Гельфанд. «Предыдущие выборы не состоялись, видимо, вследствие того, что у него был сильный конкурент — президент Фортов. Сейчас очевидного фаворита у академиков нет», — указал он. Гельфанд также отметил, что Панченко «своими маневрами» — сначала снялся с голосования, но впоследствии все равно выдвинулся — вызвал в научном сообществе большое раздражение и страх.

«Хорошо известно, что Панченко — кандидат Ковальчука, — сказал РБК член-корреспондент РАН Аскольд Иванчик. — Но нельзя ставить знак равенства между Ковальчуком и администрацией президента: насколько мне известно, его не поддерживает помощник президента Андрей Фурсенко. Да и вообще, создается впечатление, что президент и его администрация свой выбор пока не сделали». По его мнению, административный ресурс Панченко сильно преувеличен.

Связаться с Панченко РБК не удалось. Фортов, который весной отказался быть и.о. президента академии, чтобы не иметь преимущества перед соперниками, в итоге баллотироваться не стал. Причина — состояние здоровья, заявил он РБК.

Роль президента 20 июля Госдума окончательно приняла поправки в закон о Российской академии наук. Правительство получило право одобрять кандидатов на должность главы РАН, а президент — право отказаться утверждать избранного академиками руководителя. После того как документ вступит в силу, административное влияние на выборы главы РАН вырастет, заявил РБК депутат Олег Смолин.

В ожидании программ

Помимо Панченко на пост главы РАН претендуют бывший председатель комитета по образованию и науке Госдумы и экс-руководитель Уральского отделения РАН Валерий Черешнев (72 года, баллотировался в 2008 году), проректор Московского государственного университета Алексей Хохлов (63 года), директор Института прикладной физики Александр Сергеев (61 год), председатель совета директоров «Микрон» Геннадий Красников (59 лет), генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Евгений Каблов (65 лет) и научный руководитель Института океанологии имени Петра Ширшова Роберт Нигматулин (77 лет).

Роберт Нигматулин (Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»)

Несмотря на силу позиций Панченко, лидера в предвыборной гонке нет, полагают два источника РБК в руководстве РАН.​ Документы можно подать до 18:00 мск вторника, поэтому можно предположить, что появятся новые претенденты на пост главы академии, заметил в разговоре с РБК ученый секретарь РАН Михаил Пальцев. Он сомневается, что Панченко можно считать претендентом на победу. «Макаров и Фортов — люди слова. Они приняли решение [не участвовать в выборах], они его выполнили. Как Панченко себя повел, не могу объяснить. Логике не поддается», — пояснил он. Пальцев подчеркнул, что, по его мнению, Панченко повел себя «аморально». «Мою позицию разделяют очень многие члены академии, мы это неоднократно обсуждали», — указал он.

Пока не представлены программы кандидатов, рано говорить о фаворите, сказал РБК член-корреспондент РАН Владимир Иванов. «Я только согласен с Андреем Александровичем [Фурсенко], что это должен быть человек не старше 65 лет. Но еще никто не подал свою программу, трудно составить какое-то мнение», — указал он. По мнению Иванова, повторное выдвижение Панченко своей кандидатуры выглядит «странно».

Когда претенденты на пост главы РАН должны представить свои программы, неясно. Этот срок не установлен ни законодательно, ни внутренними документами РАН.

С тем, что необходимо сначала ознакомиться с программами конкурентов, а уже потом определять фаворита, согласен один из претендентов на пост главы РАН Алексей Хохлов. Сам он в разговоре с РБК обещал передать свою программу для размещения на сайте академии во вторник.

Старейший академик РАН (избран в 1974 году) Абел Аганбегян сообщил РБК, что его фавориты — Каблов и Красников. «Каблов имеет опыт коммерциализации. Он обновил свой коллектив. Красников тоже зарабатывает деньги. Умеет доводить разработки до практики. Это исключение среди академиков, единицы это могут», — пояснил Аганбегян. Панченко, по мнению ученого, привык распределять государственные деньги, а не зарабатывать их.

Геннадий Красников (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Кто не выдвинулся

На пост главы РАН также претендовал советник президента по вопросам экономической интеграции Сергей Глазьев. В пресс-службе РАН сообщили, что он не набрал достаточного количества голосов от своего отделения и не прошел. Глазьев мог собрать голоса от академиков независимо от отделения (50 голосов), но он заявил РБК, что решил не баллотироваться.

Источник РБК в РАН рассказал, что помощник президента по образованию и науке Андрей Фурсенко приезжал в академию и пытался уговорить выдвинуться на выборы главы РАН Козлова, но тот отказался. ​«Козлов не собирался баллотироваться на этот пост и свое решение менять не намерен», — уточнили РБК в пресс-службе РАН. Андрей Фурсенко не ответил на вопросы РБК.

Пальцев заявил РБК, что списки с утвержденными кандидатами будут переданы в правительство в ближайшее время — после вступления в силу закона о РАН.​