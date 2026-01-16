 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп и Фицо проведут встречу в Мар-а-Лаго

Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Роберт Фицо проведут встречу в резиденции американского лидера в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Согласно публичному расписанию Трампа, переговоры пройдут в субботу, 17 января, в 15:30 по местному времени (23:30 мск).

Мачадо передала Трампу медаль своей Нобелевской премии мира
Политика
Дональд Трамп и&nbsp;Мария Корина Мачадо

Накануне президент США принимал в Белом доме лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо. Она заявила, что передала ему в знак признательности свою медаль Нобелевской премии мира.

Днем ранее, 14 января, вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио встретились в Белом доме с министрами иностранных дел Дании и Гренландии Ларсом Лёкке Расмуссеном и Вивиан Моцфельдт для обсуждения ситуации вокруг острова. На фоне военной операции в Венесуэле Трамп вновь заявил о необходимости перехода Гренландии под контроль США.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Дональд Трамп Роберт Фицо встреча США Словакия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Роберт Фицо фото
Роберт Фицо
политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Материалы по теме
Мачадо передала Трампу медаль своей Нобелевской премии мира
Политика
Зеленский поспорил с Трампом насчет «преграды миру»
Политика
Трамп объявил о создании «самого великого» Совета мира в Газе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
«Уровень некомпетентности»: почему повышения работают не так, как ожидаютПодписка на РБК, 08:02
Российское игристое снова стало триумфатором продаж в сетях на Новый год Вино, 08:00
В Рязанской области дроны повредили фасады двух многоэтажек Политика, 07:48
Силы ПВО сбили за ночь над Россией более ста дронов Политика, 07:44
Трамп и Фицо проведут встречу в Мар-а-Лаго Политика, 07:38
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:32
От облигаций к акциям: итоги 2025 года и тренды ПИФов на 2026 год Инвестиции, 07:30
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Приговоренную к смертной казни в Китае хабаровчанку передали в Россию Общество, 07:20
Москвичей предупредили о морозах до −10 на выходных Общество, 07:20
Роскомнадзор раскрыл доходы бюджета от интернет-рекламы Технологии и медиа, 07:01
Небензя заявил о солидарности России с народом Ирана на фоне протестов Политика, 06:59
Британия отвергла предложение Франции и Италии о переговорах с Россией Политика, 06:51
В трех российских регионах отразили атаку дронов Политика, 06:28