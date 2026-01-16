Трамп и Фицо проведут встречу в Мар-а-Лаго

Роберт Фицо (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Роберт Фицо проведут встречу в резиденции американского лидера в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Согласно публичному расписанию Трампа, переговоры пройдут в субботу, 17 января, в 15:30 по местному времени (23:30 мск).

Накануне президент США принимал в Белом доме лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо. Она заявила, что передала ему в знак признательности свою медаль Нобелевской премии мира.

Днем ранее, 14 января, вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио встретились в Белом доме с министрами иностранных дел Дании и Гренландии Ларсом Лёкке Расмуссеном и Вивиан Моцфельдт для обсуждения ситуации вокруг острова. На фоне военной операции в Венесуэле Трамп вновь заявил о необходимости перехода Гренландии под контроль США.