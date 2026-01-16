Москвичей предупредили о морозах до −10 на выходных

Фото: Андрей Любимов / РБК

Жителей Москвы 16 января ждет пасмурная и холодная погода, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».

Температура днем будет колебаться в районе −7°C, ощущаться будет как −11°C. Влажность воздуха достигает 83%. Ветра почти не будет, атмосферное давление остается стабильным на уровне 766 мм рт. ст., что соответствует норме для зимнего периода.

До конца недели дневные температуры держатся в пределах −9°C до −7°C, ночами столбик термометра опускается до −10°C. Вероятность осадков минимальна. Атмосферное давление варьируется в диапазоне от 762 до 767 мм рт. ст., оставаясь в пределах комфортного для большинства людей уровня.