 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Москвичей предупредили о морозах до −10 на выходных

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Жителей Москвы 16 января ждет пасмурная и холодная погода, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».

Температура днем будет колебаться в районе −7°C, ощущаться будет как −11°C. Влажность воздуха достигает 83%. Ветра почти не будет, атмосферное давление остается стабильным на уровне 766 мм рт. ст., что соответствует норме для зимнего периода.

До конца недели дневные температуры держатся в пределах −9°C до −7°C, ночами столбик термометра опускается до −10°C. Вероятность осадков минимальна. Атмосферное давление варьируется в диапазоне от 762 до 767 мм рт. ст., оставаясь в пределах комфортного для большинства людей уровня.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Теги
прогноз погоды Москва
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
«Уровень некомпетентности»: почему повышения работают не так, как ожидаютПодписка на РБК, 08:02
Российское игристое снова стало триумфатором продаж в сетях на Новый год Вино, 08:00
В Рязанской области дроны повредили фасады двух многоэтажек Политика, 07:48
Силы ПВО сбили за ночь над Россией более ста дронов Политика, 07:44
Трамп и Фицо проведут встречу в Мар-а-Лаго Политика, 07:38
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:32
От облигаций к акциям: итоги 2025 года и тренды ПИФов на 2026 год Инвестиции, 07:30
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Приговоренную к смертной казни в Китае хабаровчанку передали в Россию Общество, 07:20
Москвичей предупредили о морозах до −10 на выходных Общество, 07:20
Роскомнадзор раскрыл доходы бюджета от интернет-рекламы Технологии и медиа, 07:01
Небензя заявил о солидарности России с народом Ирана на фоне протестов Политика, 06:59
Британия отвергла предложение Франции и Италии о переговорах с Россией Политика, 06:51
В трех российских регионах отразили атаку дронов Политика, 06:28