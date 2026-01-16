The Guardian назвала автора идеи покупки США Гренландии

Идея возможной покупки Гренландии США появилась у американского президента Дональда Трампа после предложения наследника косметической компании Estée Lauder бизнесмена Рональда Лаудера, рассказал в интервью The Guardian экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон.

По его словам, в начале первого срока Трамп сообщил, что известный предприниматель предложил рассмотреть покупку Гренландии.

«Он сказал, что известный бизнесмен только что предложил США купить Гренландию», — заявил Болтон, уточнив, что речь шла о Лаудере, давнем знакомом Трампа.

После этого, по словам экс-советника, в Белом доме начали обсуждать варианты усиления влияния США в Арктике, включая датские территории. В 2019 году интерес к Гренландии стал публичным, вызвав резкую реакцию властей Дании.

Издание отмечает, что интерес Лаудера совпал с его бизнес-проектами на острове — как утверждает The Guardian, инвесторы из США, в числе которых был Лаудер, вложились в проекты по экспорту питьевой воды и развитию гидроэнергетики.

Гренландия с населением около 57 тыс. человек была датской колонией до 1979 года, затем получила самоуправление, а в 2009 году — автономию в составе королевства. На базе Питуффик в Гренландии размещены более 100 военнослужащих США.

В начале января Трамп на фоне военной операции в Венесуэле вновь заявил о необходимости перехода Гренландии под контроль США. Аналогичное предложение он выдвигал в 2019 году, но тогда Дания его отвергла. По мнению президента США, остров необходим Штатам для обороны.

Главы МИД Дании и Гренландии Ларс Лёкке Расмуссен и Вивиан Моцфельдт встретились 14 января с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио для обсуждения ситуации вокруг острова. После встречи Моцфельдт расплакалась. Как сообщает The New York Times, после встречи Дания заявила о сохранении разногласий с США.

Ранее, 12 января, конгрессмен Рэнди Файн внес на рассмотрение проект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата.