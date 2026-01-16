Приговоренную в Китае к казни в 2011 году хабаровчанку передали в Россию

Приговоренную к смертной казни в Китае хабаровчанку передали в Россию

Фото: Дарья Роточева / ТАСС

Россиянка Марина Лопатина, приговоренная в 2011 году в Китае к смертной казни за контрабанду 2 кг героина из Макао, передана России для дальнейшего отбывания наказания, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении «РИА Новости».

Изначально Чжухайский суд приговорил Лопатину к смертной казни с отсрочкой на два года. Позднее наказание смягчили сначала до пожизненного заключения, а затем — до 25 лет лишения свободы. Женщина дала письменное согласие на отбывание срока в России, при этом обе страны утвердили передачу осужденной.

Российский суд признал приговор китайской инстанции и, учитывая отечественное законодательство, счел женщину осужденной устаревшей и утратившей силу статье 188 Уголовного кодекса. Лопатиной назначили 12 лет колонии общего режима, из которых на территории России остается отбыть шесть лет шесть месяцев и 24 дня. Женщина уже вернулась на родину и, согласно судебным материалам, помещена в исправительную колонию общего режима.

Как сообщало в 2011 году российское посольство в Китае, тогда жительнице Хабаровска было 38 лет.

Смертный приговор в Китае может быть заменен пожизненным заключением, если за время отсрочки осужденный не совершает новых преступлений.

Смертная казнь в стране применяется по более чем 50 статьям Уголовного кодекса, включая преступления, связанные с наркотиками, убийство, коррупцию, подделку денег и угрозу национальной безопасности. Казнь осуществляется расстрелом или смертельной инъекцией.