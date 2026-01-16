 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Рязанской области дроны повредили фасады двух многоэтажек

Сюжет
Военная операция на Украине

В Рязанской области из-за атаки дронов повреждения получили фасады двух многоэтажек, два человека пострадали, сообщил в телеграм-канале губернатор Павел Малков.

Он уточнил, что один из этих домов еще не заселен. Пострадавшие жители получили помощь амбулаторно.

«Обломки также упали на территорию одного из промышленных предприятий», — добавил Малков.

По данным Минобороны, за ночь над Рязанской области было сбито 22 беспилотника. Всего над Россией прошедшей ночью сбили 106 дронов, отчиталось ведомство.

Пожар произошел на предприятии в Рязанской области после атаки БПЛА
Политика

Согласно сообщениям Минобороны, в последний раз над Рязанской областью дроны сбивали в ночь на 6 января. Тогда был сбит один беспилотник.

Материал дополняется

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
«Уровень некомпетентности»: почему повышения работают не так, как ожидают
Российское игристое снова стало триумфатором продаж в сетях на Новый год
В Рязанской области дроны повредили фасады двух многоэтажек
Силы ПВО сбили за ночь над Россией более ста дронов
Трамп и Фицо проведут встречу в Мар-а-Лаго
Военная операция на Украине. Онлайн
От облигаций к акциям: итоги 2025 года и тренды ПИФов на 2026 год
