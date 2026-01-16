В Рязанской области дроны повредили фасады двух многоэтажек
В Рязанской области из-за атаки дронов повреждения получили фасады двух многоэтажек, два человека пострадали, сообщил в телеграм-канале губернатор Павел Малков.
Он уточнил, что один из этих домов еще не заселен. Пострадавшие жители получили помощь амбулаторно.
«Обломки также упали на территорию одного из промышленных предприятий», — добавил Малков.
По данным Минобороны, за ночь над Рязанской области было сбито 22 беспилотника. Всего над Россией прошедшей ночью сбили 106 дронов, отчиталось ведомство.
Согласно сообщениям Минобороны, в последний раз над Рязанской областью дроны сбивали в ночь на 6 января. Тогда был сбит один беспилотник.
Материал дополняется
