В Рязанской области дроны повредили фасады двух многоэтажек

В Рязанской области из-за атаки дронов повреждения получили фасады двух многоэтажек, два человека пострадали, сообщил в телеграм-канале губернатор Павел Малков.

Он уточнил, что один из этих домов еще не заселен. Пострадавшие жители получили помощь амбулаторно.

«Обломки также упали на территорию одного из промышленных предприятий», — добавил Малков.

По данным Минобороны, за ночь над Рязанской области было сбито 22 беспилотника. Всего над Россией прошедшей ночью сбили 106 дронов, отчиталось ведомство.

Согласно сообщениям Минобороны, в последний раз над Рязанской областью дроны сбивали в ночь на 6 января. Тогда был сбит один беспилотник.

Материал дополняется