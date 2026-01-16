 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Британия и Норвегия выступили за миссию НАТО «Арктический часовой»

Британия выступила за миссию НАТО «Арктический часовой» на фоне угроз Гренландии
Глава МИД Британии Иветт Купер заявила, что Лондон выступает за новую миссию на фоне угроз Трампа в адрес Гренландии по аналогии с миссиями альянса в Балтийском море и вдоль восточного фланга

Великобритания выступает за новую миссию НАТО «Арктический часовой» на фоне угроз президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии, заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер Mirror. Она будет аналогична миссиям альянса в Балтийском море и вдоль восточного фланга.

Купер посетила британских и норвежских военных на базе Овербюгде на севере Норвегии. Там дислоцированы элитные коммандос морской пехоты, которые проходят подготовку по ведению боевых действий в арктических условиях. Бригадный генерал Джейми Норман заявил: «Мы больше не живем в мире, и мы видим себя в континууме, на одном конце которого война, а на другом — мир. И мы находимся где-то в нем».

Франция усилит свой контингент в Гренландии
Политика
Эмманюэль Макрон

Глава британского МИДа в интервью Mirror назвала Арктику «воротами, через которые Северный флот России может угрожать Великобритании, Западной Европе, самой Норвегии, а также США, Канаде и трансатлантической безопасности».

«Мы предлагаем разработать [миссию] «Арктический часовой». У нас уже есть «Балтийский часовой» и «Восточный часовой», которые обеспечивают координацию действий стран НАТО в конкретных районах и географических зонах и при конкретных угрозах», — сказала министр. Она упомянула, что в рамках миссии «Восточный часовой» Британия оказывала поддержку Польше.

По словам Купер, Великобритания ведет переговоры с такими союзниками, как Норвегия, о создании такой миссии. «В целом страны осознают растущие и меняющиеся риски для безопасности в Арктике и необходимость коллективного реагирования на них в рамках НАТО», — отметил она.

Глава Форин-офиса подчеркнула, что Лондон уважает суверенитет Гренландии как части Дании.

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, в свою очередь, отметил, что «Арктика — это гораздо больше, чем Гренландия, и обязательства перед Арктикой — это общие обязательства». Он также поддержал создание миссии «Арктический часовой».

На фоне угроз Трампа аннексировать Гренландию европейские страны, включая Германию, Швецию, Францию и Норвегию, решили отправить своих военных для усиления обороны острова. Как считает издание The Economist, у Европы есть три варианта защиты Гренландии: разрядка напряжения, сдерживание или попытка отвлечь американского лидера на что-то другое.

Трамп заявил, что у Дании не получится покинуть Гренландию «на двух собачьих упряжках», которые ее обороняют, только США могут предоставить защиту. Глава датского МИДа Ларс Лёкке Расмуссен после переговоров с США подчеркнул, что остров может быть союзником Вашингтона, не будучи подконтрольным ему. По его словам, Дания выделила дополнительное финансирование на оборону острова. «Не собачьи упряжки, а корабли, беспилотники, истребители и т.д. И мы определенно готовы делать больше», — сказал он.

Елена Чернышова
Дональд Трамп
Дональд Трамп
