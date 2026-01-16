Британия и Норвегия выступили за миссию НАТО «Арктический часовой»

Глава МИД Британии Иветт Купер заявила, что Лондон выступает за новую миссию на фоне угроз Трампа в адрес Гренландии по аналогии с миссиями альянса в Балтийском море и вдоль восточного фланга

Великобритания выступает за новую миссию НАТО «Арктический часовой» на фоне угроз президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии, заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер Mirror. Она будет аналогична миссиям альянса в Балтийском море и вдоль восточного фланга.

Купер посетила британских и норвежских военных на базе Овербюгде на севере Норвегии. Там дислоцированы элитные коммандос морской пехоты, которые проходят подготовку по ведению боевых действий в арктических условиях. Бригадный генерал Джейми Норман заявил: «Мы больше не живем в мире, и мы видим себя в континууме, на одном конце которого война, а на другом — мир. И мы находимся где-то в нем».

Глава британского МИДа в интервью Mirror назвала Арктику «воротами, через которые Северный флот России может угрожать Великобритании, Западной Европе, самой Норвегии, а также США, Канаде и трансатлантической безопасности».

«Мы предлагаем разработать [миссию] «Арктический часовой». У нас уже есть «Балтийский часовой» и «Восточный часовой», которые обеспечивают координацию действий стран НАТО в конкретных районах и географических зонах и при конкретных угрозах», — сказала министр. Она упомянула, что в рамках миссии «Восточный часовой» Британия оказывала поддержку Польше.

По словам Купер, Великобритания ведет переговоры с такими союзниками, как Норвегия, о создании такой миссии. «В целом страны осознают растущие и меняющиеся риски для безопасности в Арктике и необходимость коллективного реагирования на них в рамках НАТО», — отметил она.

Глава Форин-офиса подчеркнула, что Лондон уважает суверенитет Гренландии как части Дании.

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, в свою очередь, отметил, что «Арктика — это гораздо больше, чем Гренландия, и обязательства перед Арктикой — это общие обязательства». Он также поддержал создание миссии «Арктический часовой».

На фоне угроз Трампа аннексировать Гренландию европейские страны, включая Германию, Швецию, Францию и Норвегию, решили отправить своих военных для усиления обороны острова. Как считает издание The Economist, у Европы есть три варианта защиты Гренландии: разрядка напряжения, сдерживание или попытка отвлечь американского лидера на что-то другое.

Трамп заявил, что у Дании не получится покинуть Гренландию «на двух собачьих упряжках», которые ее обороняют, только США могут предоставить защиту. Глава датского МИДа Ларс Лёкке Расмуссен после переговоров с США подчеркнул, что остров может быть союзником Вашингтона, не будучи подконтрольным ему. По его словам, Дания выделила дополнительное финансирование на оборону острова. «Не собачьи упряжки, а корабли, беспилотники, истребители и т.д. И мы определенно готовы делать больше», — сказал он.