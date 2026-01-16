Британия отвергла предложение Франции и Италии о переговорах с Россией

Британия не сошлась во мнении с Францией и Италией о переговорах с Россией

Британия разошлась во мнениях с Францией и Италией по поводу того, следует ли возобновлять переговоры с Россией об Украине, и призвала усилить давление на Москву посредством санкций и военной поддержки Киева

Иветт Купер (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер

в интервью Politico отвергла предложение Франции и Италии о возможности возобновления переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Я думаю, нам нужны доказательства того, что Путин действительно хочет мира, а на данный момент я этого не вижу», — сказала Купер.

Ее слова прозвучали на фоне опасений в Брюсселе, что ЕС может оказаться в стороне, если Вашингтон возьмет на себя ведущую роль в любых будущих переговорах с Москвой.

«Мы видим огромную приверженность процессу, который Украина ведет совместно с США и при поддержке Европы, разрабатывая планы мирного урегулирования, включая гарантии безопасности», — отметила министр.

Она призвала усилить давление на Россию посредством санкций и военной поддержки.

По данным Politico, ЕС может назначить спецпредставителя по переговорам с Россией.

Путин на церемонии принятия верительных грамот иностранных послов заявил, что Европа рано или поздно вернется «к нормальному конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, с учетом озабоченности в сфере безопасности». По его словам, «мир не наступает сам» — его каждый день строят сами люди. «Недаром говорят: мир не наступает сам, его строят, причем каждый день. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. Актуальность этого очевидна», — отметил он.

Президент США Дональд Трамп считает, что Путин готов заключить сделку. Однако, по его мнению, конфликт до сих пор не завершен из-за украинского лидера Владимира Зеленского. «Я думаю, что Украина менее готова к заключению сделки», — утверждает Трамп. Зеленский в ответ подчеркнул, что Киев никогда не был и не будет «преградой для мира».