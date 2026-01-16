В Думе оценили судьбу Telegram в России словами «можно не беспокоиться»

Полная блокировка мессенджера Telegram в России не ожидается, так как он активно взаимодействует с властями страны, заявил ТАСС замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, можно не беспокоиться», — ответил депутат на вопрос о продолжении работы мессенджера в России.

Накануне Свинцов заявил, что Роскомнадзор может полностью заблокировать мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) до конца 2026 года. По его оценке, за это время ведомство может принять комплекс мер, направленных на окончательную блокировку сервиса.

В середине августа 2025 года Роскомнадзор сообщил об ограничении звонков в WhatsApp и Telegram, указав, что эти сервисы используются для «вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». В октябре ведомство ввело частичные ограничения для противодействия преступности.

В декабре 2025 года Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в случае дальнейшего неисполнения требований российского законодательства. В компании тогда заявили о намерении продолжать работу с российской аудиторией и оспаривать решения регулятора.