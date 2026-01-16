Силы ПВО сбили за ночь над Россией более ста дронов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов ВСУ — 44 — сбили над Белгородской областью. Над Рязанской областью уничтожили 22 аппарата, над Ростовской и Воронежской областями — по 11. Семь дронов сбили над Курской областью, по четыре — над Тульской и Волгоградской, по одному аппарату — над Крымом, Орловской и Липецкой областями.

Об отражении атак беспилотников минувшей ночью сообщили губернаторы Тульской, Воронежской и Ростовской областей Дмитрий Миляев, Александр Гусев и Юрий Слюсарь. Предварительно, пострадавших во всех случаях нет.

В ночь на 16 января в Тульской, Орловской и Брянской областях объявляли ракетную опасность. На момент публикации во всех регионах объявлен отбой ракетной опасности.