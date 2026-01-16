 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
В трех российских регионах отразили атаку дронов

Над Тульской, Воронежской и Ростовской областями отразили атаку дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили четыре дроны ВСУ над Тульской областью, сообщил в телеграм-канале глава региона Дмитрий Миляев.

«Пострадавших нет», — уточнил губернатор.

Предварительно, разрушений инфраструктуры не зафиксировано, добавил Миляев.

Также об отражении атаки украинских беспилотников сообщил в телеграм-канале глава Воронежской области Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в небе над пятью районами и двумя городами Воронежской области обнаружены и уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов», — написал губернатор.

Предварительно, пострадавших и разрушений нет, добавил он.

По данным главы Ростовской области Юрия Слюсаря, с 20:30 мск атаку дронов отразили в шести районах региона — Миллеровском, Морозовском, Милютинском,
Чертковском, Шолоховском, Каменском.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, добавил он.

В Туле эвакуировали четыре дома из-за неразорвавшейся части беспилотника
Политика
Тула

В ночь на 16 января в Тульской, Орловской и Брянской областях объявляли ракетную опасность. На момент публикации угроза действует в Орловской области.

В конце декабря при атаке беспилотников на Тульскую область произошел пожар на одном из предприятий региона. Пострадавших не было.

