В трех российских регионах отразили атаку дронов
Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили четыре дроны ВСУ над Тульской областью, сообщил в телеграм-канале глава региона Дмитрий Миляев.
«Пострадавших нет», — уточнил губернатор.
Предварительно, разрушений инфраструктуры не зафиксировано, добавил Миляев.
Также об отражении атаки украинских беспилотников сообщил в телеграм-канале глава Воронежской области Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО в небе над пятью районами и двумя городами Воронежской области обнаружены и уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов», — написал губернатор.
Предварительно, пострадавших и разрушений нет, добавил он.
По данным главы Ростовской области Юрия Слюсаря, с 20:30 мск атаку дронов отразили в шести районах региона — Миллеровском, Морозовском, Милютинском,
Чертковском, Шолоховском, Каменском.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, добавил он.
В ночь на 16 января в Тульской, Орловской и Брянской областях объявляли ракетную опасность. На момент публикации угроза действует в Орловской области.
В конце декабря при атаке беспилотников на Тульскую область произошел пожар на одном из предприятий региона. Пострадавших не было.
