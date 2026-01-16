Небензя заявил о солидарности России с народом Ирана на фоне протестов

Василий Небензя (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Россия выражает солидарность с народом Ирана, заявил на заседании Совбеза ООН, посвященном положению на Ближнем Востоке, постпред России при организации Василий Небензя. Трансляция заседания доступна на сайте ООН.

«Выражаем нашу солидарность с иранским народом и скорбим по всем невинным жертвам», — сказал Небензя.

По мнению дипломата, происходящее в Иране напоминает сценарии цветных революций. Небензя отметил, что динамика протестов в Исламской Республике, тем не менее, пошла на спад.

Постпред России призвал воздержаться от новых безрассудных шагов в отношении Ирана и осудил любые формы внешнего вмешательства в ситуацию.

В начале января Небензя назвал разбоем захват США венесуэльского лидера Николаса Мадуро, ставший, по его словам, «предвестником возвращения в эпоху бесправия».

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря из-за недовольства экономической ситуацией. Как сообщал Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника, в ходе акций погибли около 2 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по стране в случае продолжения убийств протестующих, однако позднее заявил, что расправы прекратились. Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам сообщил, что Трамп пообещал не атаковать Иран.

Определить точное число жертв затруднительно из-за ограничений на интернет и мобильную связь по всей стране. В организации протестов власти Тегерана обвиняют США и Израиль.